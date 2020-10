Duelo Trump-Biden à distância na TV em campanha novamente alterada pela covid-19

O presidente Donald Trump e seu adversário democrata na corrida pela Casa Branca, Joe Biden, terão um estranho duelo à distância pela TV nesta quinta-feira (15), em uma campanha novamente alterada pelo novo coronavírus faltando 19 dias para as eleições presidenciais americanas.

Dois casos de covid-19 na equipe da candidata democrata à vice-presidência, Kamala Harris, a levaram a suspender suas viagens até o domingo "por precaução", embora não esteja em quarentena e vá manter seus compromissos virtualmente.

Biden decidiu, por recomendação médica, não interromper seus deslocamentos, apesar de outro caso descoberto na tripulação de seu avião, mas que permaneceu "a mais de 15 metros" e usava, assim como o candidato, uma máscara.

"Que isto sirva de exemplo sobre a importância de usar máscaras e manter um distanciamento físico seguro", tuitou Biden, que nesta quinta voltou a testar negativo.

Cancelado o debate virtual previsto após a negativa de Trump de participar, os dois candidatos vão aparecer em eventos televisionados ao mesmo tempo, mas em dois canais diferentes, a partir das 20H00 locais (21h de Brasília).

O presidente republicano falará na Flórida pela NBC, enquanto o ex-vice-presidente de Barack Obama o fará da Pensilvânia pela ABC.

Estes dois estados, considerados chave para vencer as eleições de 3 de novembro, deram vitórias a Trump em 2016, mas nos dois Biden aparece na liderança nas pesquisas de intenção de voto.

Horas antes de aparecer em cena, Trump marcou o tom, agressivo e debochado, que pretende adotar.

"Gostaria de poder vê-lo para ver se consegue chegar até o final", disse o presidente de 74 anos, referindo-se ao seu adversário, de 77 anos, cuja vitalidade costuma questionar e a quem apelidou de "Joe, o Sonolento".

"É a NBC, a pior", afirmou sobre o canal em que vai falar, ao qual acusa de ser tendencioso em favor dos democratas. Mas acrescentou que depois de refletir, disse a si mesmo: "Que diabos, temos uma hora grátis na televisão".

- "Boa chance" de vencer -

As pesquisas são preocupantes para Trump nesta campanha marcada por sobressaltos e quando mais de 17,5 milhões de americanos já votaram antecipadamente.

Os democratas têm "boa chance" de voltar à Casa Branca, admitiu nesta quinta-feira o senador republicano Lindsey Graham, muito próximo a Trump.

Seu colega Ted Cruz, ex-adversário de Trump nas primárias republicanas de 2016, agora um de seus aliados, já tinha admitido na semana passada estar "preocupado" com o que poderia ser um "banho de sangue" de proporções históricas para os republicanos, que além do controle da Casa Branca, querem manter a maioria no Senado.

Biden lidera por quase dez pontos percentuais em média as pesquisas nacionais. E supera Trump por cinco pontos nos "campos de batalha", os estados que, por seu peso eleitoral, podem definir a disputa.

Trump, recuperado da covid-19, do qual disse ser "imune", intensificou sua campanha, cercando-se a cada noite de simpatizantes com bonés vermelhos em estados-chave. Na Flórida, na Pensilvânia e em Iowa, emendou três comícios em três dias e celebrou um quarto nesta quinta na Carolina do Norte.

"Joe está louco", disse Trump na véspera sobre seu adversário, provocando risos na multidão de simpatizantes. "Se vencer, a esquerda radical governará o país", acrescentou.

Na semana passada, Trump se negou a participar de um segundo debate, previsto para esta quinta, quando os organizadores anunciaram que o fariam em formato virtual como medida preventiva, caso o presidente, que testou positivo para a covid-19 há duas semanas, ainda pudesse transmitir a doença.

- Quem terá a maior audiência? -

Extremamente cauteloso com o vírus, tanto que os republicanos o acusam de aproveitar-se disto para se esconder dos eleitores, Biden tinha se negado a adiar o debate de 15 a 29 de outubro, como propôs a equipe de Trump. Um último confronto televisionado está previsto para 22 de outubro em Nashville, Tennessee.

Na quinta-feira, Trump e a moderadora, Savannah Guthrie, vão respeitar o distanciamento social e quem fizer perguntas ao presidente usará máscara, disse a NBC.

O doutor Anthony Fauci, que assessora o governo americano na pandemia, considerou que havia "um alto grau de confiança" de que Trump já não esteja "disseminando o vírus", destacou a emissora.

Biden apresentou vários exames de coronavírus negativos desde o diagnóstico positivo de Trump para a covid-19 em 1º de outubro, o último na noite desta quarta-feira.

Os eventos desta quinta-feira na NBC e na ABC serão no formato "town hall" (debate aberto), uma tradição americana, que implica em que o candidato é entrevistado ao vivo na televisão por um painel de eleitores, sob a supervisão de um moderador.

Quem vai gerar a maior audiência?

Para David Canon, professor de ciência política na Universidade do Wisconsin, não há dúvidas: o "town hall" do intempestivo presidente atrairá mais telespectadores.

"As pessoas adoram o drama", disse à AFP.