Merkel pede compromissos de todas as partes para chegar a acordo pós-brexit

A chegada a um acordo sobre as relações entre a União Europeia e o Reino Unido a partir do próximo ano exige que todas as partes assumam compromissos, anunciou a chanceler alemã, Angela Merkel, nesta quinta-feira (15).

"Pedimos ao Reino Unido que permaneça disposto a assumir compromissos para um acordo. Claro, isso também significa que nós temos que assumir compromissos", ressaltou Merkel no final do primeiro dia do Conselho Europeu, que terminará na sexta-feira em Bruxelas.

Por essa razão, acrescentou a chanceler, os líderes europeus pediram ao principal negociador da UE, o francês Michel Barnier, para "que continue as negociações".

Para Merkel, na negociação atual "todos os países têm suas 'linhas vermelhas'", em referência aos limites em relação ao que estão dispostos a negociar, mas ressaltou que em sua opinião "faz sentido e será muito bom chegar a um acordo".

"Se for necessário, teremos que viver sem esse acordo. Mas acho que seria melhor ter um", acrescentou.

Durante o conselho, os líderes da UE concluíram que ainda não estão definidas as condições para a assinatura de um acordo com Londres sobre como se dará a relação pós-Brexit, e pediram ao Reino Unido para tomar "as medidas necessárias" para que o acordo possa ser assinado.

No entanto, a UE deixou a porta aberta ao estender a mão como iniciativa de continuar a negociação, apesar do tempo limitado.

Em uma entrevista coletiva, Barnier disse que, se necessário, estaria toda a próxima semana em Londres para avançar o máximo possível nas negociações.

Enquanto isso, o governo britânico comunicou que considera decepcionante a conclusão da cúpula europeia, e anunciou que possivelmente decidirá na sexta-feira se continuará ou não na mesa de negociações.