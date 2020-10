EUA: encontro de Pompeo com chanceler uruguaio foi 'demonstração de amizade'

O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, se reuniu com seu homólogo uruguaio, Francisco Bustillo, "em uma forte demonstração de amizade e solidariedade hemisférica", informou o governo dos Estados Unidos nesta quinta-feira (15).

O próprio Pompeo deu as boas-vindas à reunião, que ocorreu na tarde de quarta-feira em Washington.

"Estou satisfeito por ter me encontrado com o Ministro das Relações Exteriores do Uruguai (...) para discutir as maneiras pelas quais podemos promover nossa cooperação em matéria de segurança, comércio e defesa da democracia em nosso hemisfério e no mundo", tuitou.

Em nota, o Departamento de Estado destacou "os valores democráticos compartilhados" entre os Estados Unidos e o Uruguai durante sua relação bilateral de mais de 150 anos, e o compromisso conjunto de "defesa da democracia e soberania econômica em todo o hemisfério".

O Ministério das Relações Exteriores uruguaio emitiu comunicado semelhante na quarta-feira.

"Foram analisadas as múltiplas possibilidades de potencializar os contatos em todos os níveis e de aprofundamento dos laços comerciais, o que gera uma atividade agitada daqui para frente", afirma o texto, sem maiores detalhes.

Em 25 de agosto, ao saudar o Uruguai no 195º aniversário de sua independência, Pompeo elogiou a gestão do país na pandemia da covid-19.

"O Uruguai demonstrou grande liderança na gestão da pandemia, servindo de modelo na região", afirmou.

Em seguida, Pompeo destacou a solidez do relacionamento com o pequeno país sul-americano de 3,4 milhões de habitantes.