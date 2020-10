Parlamento israelense apoia acordos de normalização com Emirados e Bahrein

O Parlamento de Israel votou nesta quinta-feira (15) a favor da normalização das relações com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, após um longo debate com mais de 100 discursos que duraram mais de oito horas.

No total, 80 legisladores votaram pela aprovação dos acordos negociados pelos Estados Unidos. Treze votaram contra, membros da Lista Árabe Unida de Israel.

"Este acordo histórico nos aproximará de outros países da região para assinar outros acordos de paz", disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Netanyahu afirmou que Israel recentemente teve contato com outro país da região pela primeira vez, mas não revelou qual.

Em agosto, os Emirados Árabes Unidos se tornaram a primeira nação árabe a estabelecer relações com Israel desde o Egito em 1979 e a Jordânia em 1994, seguido do Bahrein.

Os acordos negociados pelos Estados Unidos foram formalizados na Casa Branca em 15 de setembro.

Os acordos do Golfo foram condenados pelos palestinos como uma "traição" e quebraram com anos de política da Liga Árabe no conflito israelense-palestino.

O governo dos Estados Unidos tenta negociar outros acordos entre Israel e outros países árabes.