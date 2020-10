Republicanos citarão CEO do Twitter no Senado por bloqueio de notícia sobre Biden

Senadores republicanos anunciaram nesta quinta-feira (15) que planejam convocar o CEO do Twitter, Jack Dorsey, em 23 de outubro para explicar o bloqueio de um artigo desfavorável ao candidato presidencial democrata Joe Biden.

O comitê judicial do Senado, onde os republicanos são a maioria, votará "na terça-feira para convocar Jack Dorsey para comparecer" diante desse órgão na sexta-feira seguinte, disse o senador Ted Cruz nos corredores do Congresso.

Dorsey deve "explicar por que o Twitter está abusando de seu poder para silenciar a imprensa e cobrir acusações de corrupção", disse o legislador, acompanhado pelo chefe do comitê, Lindsey Graham, à Fox News e à C-Span.

O Facebook e o Twitter eliminaram na quarta-feira a possibilidade de compartilhar uma notícia do jornal conservador New York Post que expõe supostos acordos corruptos na Ucrânia com base em e-mails que Hunter, filho de Joe Biden, teria escrito.