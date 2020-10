Rossi testa positivo para covid-19 e fica fora da próxima etapa da MotoGP

O veterano piloto italiano Valentino Rossi anunciou nesta quinta-feira que testou positivo para covid-19 e que, portanto, não poderá participar no Grande Prêmio de Aragão de MotoGP no próximo fim de semana.

O nove vezes campeão mundial, de 41 anos, revelou no Twitter que fez dois exames de PCR nesta quinta, sendo o segundo positivo.

"Lamento perder o Grande Prêmio de Aragão", declarou Rossi, que talvez não possa participar da próxima rodada do campeonato, no dia 25 de outubro, também no circuito Cidade do Motor de Aragão, na cidade espanhola de Alcañiz.