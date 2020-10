Comunicado do Business Wire :Eaton

A empresa de gerenciamento de energia Eaton anunciou hoje que seu Grupo de Veículos está instalando uma variedade de tecnologias sustentáveis, incluindo sistemas de iluminação com eficiência energética, equipamentos de conservação de água e painéis solares de geração de energia, em suas instalações de fabricação globais para reduzir a pegada ambiental da empresa.

Reduzindo o consumo de água e poluentes

Para reduzir o consumo de água e mitigar poluentes, o Grupo de Veículos da Eaton está instalando sistemas de águas residuais com tecnologias de ultrafiltração e osmose reversa para o tratamento de água de processo industrial em várias de suas instalações. Os sistemas são projetados para tratar e reutilizar água para fins industriais.

Além disso, algumas instalações estão gerenciando suas águas pluviais aumentando a permeabilidade de sua propriedade, diminuindo as taxas de escoamento para reduzir a erosão e adicionando plantações nativas que não exigem irrigação.

Os funcionários da unidade do Grupo de Veículos de Valinhos, Brasil, iniciaram um sistema inovador de conservação de água que trata a água usada na fábrica com processos físico-químicos e biológicos. A água tratada é então reaproveitada em banheiros e para limpeza. No primeiro mês de operação, o sistema economizou 40 metros cúbicos de água e deve aumentar para 129 metros cúbicos de economia por mês à medida que o processo é refinado.

Vários locais do Grupo de Veículos também fizeram progresso no desvio de resíduos de trituração de limalhas de aterros. A limalha, um subproduto gerado durante os processos de corte de metal quando fluidos como óleos, refrigerantes e água são misturados com partículas finas de metal e meio de filtração, é um dos fluxos de resíduos mais difíceis de reciclar. Por meio de parcerias com fornecedores, o Grupo de Veículos implantou um processo de centrífuga móvel que separa os materiais, possibilitando o reaproveitamento do fluido durante os processos de fabricação e a reciclagem das partículas metálicas.

Aproveitando tecnologias inovadoras para reduzir o consumo de energia

Novos sistemas de iluminação compostos inteiramente de diodos emissores de luz (LEDs), que utilizam 70 por cento menos energia do que as tecnologias de iluminação tradicionais, estão sendo adicionados às instalações do Grupo de Veículos da Eaton. Os LEDs são ativados por sensores de movimento que detectam quando alguém entra ou sai de uma área e um sistema de controle sem fio que gerencia cada luminária e rastreia o status de cada uma. A fábrica do Grupo de Veículos em Tczew, Polônia, instalou recentemente um sistema desse tipo e já percebeu uma grande redução no consumo de energia, resultando em uma economia de centenas de dólares em custos mensais.

Muitos dos sistemas elétricos de uma instalação são provenientes do Setor Elétrico da Eaton, líder global em distribuição de energia, qualidade de energia, automação industrial e soluções de produtos e serviços de controle de energia.

Além de aproveitar os LEDs, alguns locais do Grupo de Veículos estão tomando medidas para produzir sua própria energia instalando enormes painéis solares no teto. Um painel solar de 10.000 metros quadrados foi recentemente instalado no telhado das instalações do Grupo de Veículos em Wuxi, China, e deve gerar 769 MWh de energia elétrica anualmente. A eletricidade gerada será utilizada para a produção na fábrica, reduzindo os gases de efeito estufa em cerca de 588 toneladas por ano. Além disso, telhados solares foram instalados nas fábricas de Nashik e Ranjangaon, na Índia, reduzindo mais de 1.000 toneladas de emissões de dióxido de carbono anualmente.

Construído do zero com foco ambiental

A fábrica em Aguascalientes, México, foi construída com uma série de novos recursos com foco no meio ambiente, incluindo janelas motorizadas para ventilação natural, tetos refletivos para baixo ganho de calor solar e um sistema de captação de luz natural, que é usada para minimizar o consumo de energia.

O local conta com sistema de iluminação inteiramente composto por LEDs, sistema de resfriamento com janelas motorizadas para ventilação natural e teto refletivo para reduzir a retenção de calor, enquanto secadores e eliminador de névoa garantem o fluxo de ar de qualidade na fábrica.

Conduzindo o movimento rumo a uma economia circular

A Eaton está se juntando ao movimento global para mitigar as mudanças climáticas, que inclui metas baseadas na ciência para reduzir as emissões de carbono das operações da empresa em pelo menos 50 por cento até 2030, posicionando a Eaton para atingir a neutralidade de carbono.

O negócio de eMobility da Eaton está contribuindo para um futuro livre de carbono com a instalação de estações de carregamento de veículos elétricos em todas as suas unidades globais, o que incentiva os funcionários a escolherem carros com emissão zero para se transportarem ao trabalho.

Em um esforço para reduzir o desperdício, a Eaton também está empenhada em alcançar o status de resíduo para aterro zero (ZWTL, zero waste-to-landfill) em 100% de suas instalações de fabricação até 2030, e o Grupo de Veículos está fazendo sua parte para contribuir com esse importante esforço. O Grupo de Veículos da Eaton continua implementando iniciativas de ZWTL em suas unidades ao redor do mundo. Em 2020, sua instalação em Hastings, Nebraska, foi adicionada à sua lista de unidades de fabricação com certificação de resíduo para aterro zero, elevando as unidades globais do Grupo de Veículos que são compatíveis com ZWTL para 74 por cento.

"Estamos extremamente orgulhosos de como nos unimos para atualizar nossas unidades de fabricação de uma forma que melhora a eficiência energética, minimiza o impacto no meio ambiente e nos aproxima de um futuro livre de carbono", disse João Faria, presidente, Grupo de Veículos da Eaton. "Nosso compromisso com a sustentabilidade faz parte da nossa missão central de melhorar a qualidade de vida e o meio ambiente de quem conta conosco hoje e nas próximas décadas".

