Comunicado do Business Wire :Solidia Technologies

O CEO da Solidia Technologies® Tom Schuler compartilhou a possibilidade de transformar Solidia Concrete em um sumidouro de carbono para o planeta durante seu TED Talk no lançamento da contagem regressiva global TED e Future Stewards. Tom foi convidado para "The Countdown", um apelo à ação sobre as mudanças climáticas, para explicar como o cimento e o concreto contribuem para o desafio global do carbono e o impacto potencial das novas tecnologias de produção para Solidia Cement? e Solidia Concrete?.

"Para lidar com o aquecimento global, a inovação na produção de cimento e na utilização de carbono são absolutamente essenciais", afirmou Tom. "Nossa nova tecnologia para concreto usinado está sendo testada para aplicações de infraestrutura. E já avançamos nossa pesquisa além disso com uma tecnologia que permite que o concreto se torne um sumidouro de carbono; isso significa que consumimos mais dióxido de carbono (CO2) do que emitimos durante a produção".

Descrevendo a questão, ele explicou como o concreto contribui para o desafio global do carbono porque é feito com cimento. "Para cada tonelada de cimento produzida, cerca de uma tonelada de CO2 é lançado na atmosfera. Como resultado, a indústria de cimento é o segundo maior emissor industrial de CO2, responsável por cerca de 8% das emissões globais".

Ao mudar a química do cimento, Solidia reduz as emissões na fábrica de cimento e consome CO2 na produção de concreto. "Nosso cimento reage com CO2 em vez de água. Durante a cura, a reação química com o nosso cimento quebra das moléculas de CO2 e captura o carbono para fazer calcário que cola o concreto".

Para a produção de concreto pré-moldado que é curado em fornos, ele explicou: "Quando você combina a redução de emissões durante a produção de cimento com consumo de CO2 durante a cura, reduzimos a pegada de carbono do cimento em até 70%".

Descrevendo os diferentes sistemas de entrega de carbono desenvolvidos para a mistura pronta, ele acrescentou: "Como não podemos usar gás CO2 em um canteiro de obras, tivemos que introduzi-lo em nosso concreto na forma sólida ou líquida. Estamos fazendo parceria com empresas que são transformando resíduos de CO2 em uma família de produtos químicos, como o ácido oxálico ou mesmo cítrico - o mesmo do suco de laranja. Usamos esses ácidos para reagir com nosso cimento e embalar em até quatro vezes mais carbono, resultando em concreto com carbono negativo".

Citando o impacto potencial, Tom explicou: "Isso significa que, em apenas algumas horas, um quilômetro de estrada poderia consumir permanentemente a mesma quantidade de CO2 que quase 100.000 árvores absorvem em um ano. Graças à química e ao CO2 residual, temos potencial para transformar o concreto (o segundo material mais utilizado no planeta) em um sumidouro de carbono para o planeta".

