Após cancelamento do debate, Trump e Biden disputam audiência na TV americana

O presidente Donald Trump e o desafiante Joe Biden vão competir nesta quinta-feira, 15, por audiências de TV em conversas com eleitores programadas para o mesmo horário, em vez de se encontrarem cara a cara para seu segundo debate, conforme planejado originalmente.



Os dois responderão a perguntas em diferentes cidades em diferentes redes na noite de quinta-feira: Trump na NBC de Miami e Biden na ABC da Filadélfia. Trump desistiu dos planos para o debate presidencial originalmente agendado para a noite depois que os organizadores mudaram o formato para um evento virtual após o diagnóstico de coronavírus de Trump.



À medida que o ritmo da campanha acelera em suas semanas finais, os dois candidatos primeiro estão cuidando de outras necessidades eleitorais na quinta-feira: Trump tem um comício ao meio-dia na Carolina do Norte, e Biden está levantando dinheiro para a campanha em um evento virtual.



Trump também tem tentado angariar apoio de constituintes que não há muito tempo ele pensava ter o apoio: grandes empresas e eleitores no Estado republicano de Iowa.



Em um discurso na quarta-feira, 14, pela manhã para líderes empresariais, ele expressou perplexidade com o fato de que eles considerariam apoiar Biden, argumentando que sua própria liderança era uma aposta melhor para uma economia forte.



Mais tarde, o presidente realizou seu terceiro comício de campanha em três noites, desta vez em Iowa, um Estado que ele venceu com folga em 2016, mas onde Biden está faz pressão.



Trump afirmou estar liderando a última pesquisa de Iowa que viu. "Liderar por apenas seis pontos me deixa um pouco preocupado", afirmou. Várias pesquisas mostraram uma disputa muito mais acirrada.



Biden, por sua vez, realizou uma arrecadação de fundos virtual em Wilmington, no Estado de Delaware, e usou sua aparição para dizer que Trump estava tentando apressar Amy Coney Barrett, sua indicada para a Suprema Corte, para ajudar em seus esforços para revogar o Obamacare, chamando isso de "abuso de poder."



Trump usou o discurso econômico na quarta-feira para enfatizar o compromisso de sua administração com a redução de impostos e a desregulamentação da indústria, e ele não escondeu sua frustração com os sinais de que alguns na comunidade empresarial estão se inclinando para Biden.



"Sei que estou falando com alguns democratas e alguns de vocês são meus amigos", disse Trump em um discurso virtual para os Clubes Econômicos de Nova York, Flórida, Washington, D.C., Chicago, Pittsburgh e Sheboygan, Wisconsin.



Se Biden for eleito, continuou ele, "vocês verão coisas acontecerem que não os farão feliz. Eu não entendo o pensamento de vocês."



O ex-vice-presidente arrecadou mais de US$ 50 milhões em contribuições de campanha de doadores nos setores de títulos e investimentos, de acordo com o Centro para Política Responsiva, organização privada e apartidária.



Durante suas décadas no Senado representando Delaware, área central para os setores de cartão de crédito e bancário, Biden construiu relacionamentos e um histórico de votos no setor empresarial que levantou suspeitas na esquerda, mas fornece a Wall Street uma medida de facilidade com a perspectiva de uma administração Biden.



Depois de ficar isolado por causa do coronavírus, Trump retomou uma agenda alucinante esta semana, com assessores dizendo que ele deve viajar e hospedar comícios de campanha todos os dias até 3 de novembro.



Trump parece saudável em suas aparições públicas desde que ressurgiu da quarentena, embora em alguns momentos durante seu discurso econômico na quarta-feira, sua voz estava rouca.



Em Iowa, Trump jogou fora a gravata e colocou um chapéu vermelho para lutar contra o vento forte na pista do aeroporto. Ele fez um apelo direto aos fazendeiros do estado, dizendo que era responsável por US$ 28 bilhões em ajuda destinada a ajudar a compensar os danos decorrentes de sua guerra comercial com a China.



"Espero que vocês se lembrem disso em 3 de novembro", disse Trump.



Mas depois de anos de apoio dos agricultores, apesar da guerra comercial, alguns republicanos dizem que a política de combustíveis renováveis de Trump semeou algumas dúvidas.



A Agência de Proteção Ambiental de Trump concedeu dezenas de isenções a empresas de petróleo que buscam contornar as regras do Congresso que exigem o nível de etanol aditivo de combustível à base de milho que a gasolina deve ser contido.



Ele negou recentemente mais pedidos de isenção, mas a ação anterior da agência removeu cerca de 4 bilhões de galões da demanda de etanol, resultando no fechamento - pelo menos temporariamente - de mais de uma dúzia de usinas de etanol em Iowa.



Embora não tenha sido muito ativo na quarta-feira, Biden intensificou as viagens de campanha na semana passada, com visitas ao Arizona, Nevada, Flórida e Pensilvânia.



O ex-vice-presidente não está introduzindo novos temas em seu argumento de que ele é uma alternativa constante para Trump. Biden e seus assessores acreditam que as mensagens dispersas da campanha do presidente desde seu diagnóstico de covid-19 prova o argumento principal de Biden.



O retorno de Trump a Iowa veio quando ele foi forçado a jogar defensivamente após um desempenho amplamente criticado no primeiro debate e depois da doença. Os republicanos alertaram que o entusiasmo entre a base de Trump diminuiu ligeiramente após o golpe duplo desses eventos, colocando em dúvida a reeleição. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)