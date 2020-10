Comunicado do Business Wire :Everbridge, Inc.

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), líder mundial em gestão de eventos críticos (CEM), anunciou hoje os destaques do primeiro dia de seu simpósio de liderança virtual de dois dias "COVID-19 R2R: The Road to Recovery", outono de 2020, abordando as melhores práticas globais para reabrir as economias em meio da COVID-19, enquanto as pessoas retornam aos espaços públicos, escritórios e escolas com mais segurança. As sessões do primeiro dia enfatizaram a importância das parcerias dos setores público e privado durante a próxima fase da pandemia. O segundo dia do simpósio oferece outra linha impressionante de palestrantes.

O Simpósio sobre a COVID-19 da Everbridge: The Road to Recovery reúne dezenas de milhares de líderes e especialistas de 150 países em negócios, saúde e governo. Para assistir a Cúpula de liderança do "COVID-19 R2R: The Road to Recovery" virtualmente e para reproduzir apresentações selecionadas sob demanda, acesse a Página de inscrição do evento da Everbridge.

Em sua conversa com o CEO da Everbridge, David Meredith, o presidente Bush compartilhou sua perspectiva sobre liderança e gerenciamento de eventos críticos durante uma crise de saúde pública, enquanto se dirigia a líderes de setores. Ele também enfatizou o valor da preparação para crises de todos os tipos, incluindo pandemias, clima severo, ciberataques e muito mais.

"Nós da Everbridge, nos sentimos privilegiados por apresentar o 43º presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, para falar sobre liderança e gerenciamento de eventos críticos durante o primeiro dia de nosso Simpósio COVID-19: Road to Recovery", disse o CEO da Everbridge, David Meredith. "Acompanhado pelo Dr. Sanjay Gupta da CNN, o primeiro dia de nosso evento incluiu palestrantes de conselhos, CEOs, presidentes e de nível C da Capital One, Fannie Mae, Ford, Fortinet, Humana, IBM, Mayo Clinic e muito mais."

Meredith acrescentou, "Enquanto todos aguardamos uma vacina, os líderes globais, incluindo muitos de nossos oradores principais e palestrantes, se esforçam para utilizar tecnologias inovadoras, bem como as melhores práticas comprovadas para tomar medidas imediatas para manter seu pessoal o mais seguro possível e, ao mesmo tempo, estimular suas organizações a seguirem funcionando e mais rápido. Podemos obter inspiração e esperança nas muitas histórias compartilhadas esta semana sobre como navegar na incerteza de retornar ao trabalho e reabrir a sociedade com segurança."

Os destaques do primeiro dia também incluíram discussões com o Diretor do Centro para o Centro Nacional de Imunizações e Doenças Respiratórias (NCIRD) Dr. Nancy Messonnier; um painel com membros do conselho representando Fortinet, DOW, Russell Reynolds Associates, Tyson Foods e outros; bem como um painel dedicado à liderança de nível C, incluindo o presidente da IBM Jim Whitehurst e o ex-CEO da Ford Motor Company, Jim Hackett. O governador do Mississippi, Tate Reeves, e o ex-vice-governador da Flórida Carlos Lopez-Cantera falaram de uma perspectiva de liderança governamental, e o dia um também incluiu um discurso de estreia do recém-nomeado Diretor de Experiência do Cliente da Everbridge John Maeda. Cada uma dessas sessões pode ser encontrada sob demanda no site da Everbridge.

Entre os palestrantes do segundo dia (15 de outubro) estão o conselheiro presidencial e diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID) do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NIH), Dr. Anthony Fauci, e o fundador do Virgin Group, Sir Richard Branson e muitos outros líderes de nível C nos setores público e privado.

O Simpósio apresenta palestrantes de nível C da Fortune 500 e corporações internacionais, universidades, organizações de saúde e agências governamentais, incluindo Ford Motor Company, IBM, Fortinet, Accenture, Auburn University, Aviva, CAG Holdings, Capital One, Fannie Mae, Humana, Lumen Technologies , Optum, Rackspace, Siemens, Mayo Clinic, Kaiser Permanente, Los Angeles World Airports (LAWA), Goldman Sachs, o governador do Mississippi, o prefeito de Miami, Houston Methodist Hospital, CDC Foundation, Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias (NCIRD), Duke University Health System, Commonwealth of Massachusetts, New York City Emergency Management Department, Agência da Comissão Nacional de Polícia na Islândia, European Emergency Number Association (EENA) e o programa de Alerta de Emergência da Austrália, entre outros.

Mais de 5.300 organizações globais usam a plataforma CEM da Everbridge para avaliar ameaças, monitorar o bem-estar de sua força de trabalho, comunicar avisos rapidamente e proteger cadeias de suprimentos. No início da pandemia, a Everbridge lançou rapidamente seu software de solução COVID-19 Shield? Volta ao trabalho e Rastreamento de contato seguidas pela introdução do Centro de Controle da Everbridge, a primeira plataforma de software de gerenciamento de informações de segurança física pronta para uso do setor para ajudar as organizações a voltar ao trabalho, cumprindo as políticas de distanciamento social e equipamentos de proteção individual (PPE). Desde o início da pandemia, os clientes da Everbridge têm usado seu software para enviar mais de 850 milhões de comunicações relacionadas ao coronavírus com informações e instruções vitais para proteger suas populações, funcionários, pacientes e alunos.

A Everbridge atende a mais de 3.700 agências de primeiros socorros e 1.500 entidades de saúde, incluindo as principais empresas farmacêuticas, biomédicas e de dispositivos médicos e fabricantes, bem como os maiores sistemas de saúde (supervisionando mais de 25 por cento de todos os leitos hospitalares nos EUA), organizações de atendimento gerenciado, farmácias e redes de alerta de saúde em todo o estado (HANs), incluindo o CDC e o NIH.

A plataforma da Everbridge, atinge mais de 600 milhões de pessoas e atualmente oferece suporte à implantação de sistema de alerta público em todo o país emtodas as principais regiões do mundo. A Everbridge suporta alertas de toda a população em 11 países na Europa, Ásia, Oceania, Oriente Médio, África e América do Sul, incluindo Austrália, Islândia, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Perú, Cingapura e Suécia. Os recursos de alerta populacional da Everbridge também alimentam todos os estados de Califórnia, Massachusetts, Vermont, Nova York, Connecticut e Flórida, bem como municípios, condados e cidades em 49 dos 50 estados dos EUA, em todas as províncias do Canadá e em toda a Europa e Ásia, incluindo implantações em vários estados populosos da Índia.

Abre a Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) é uma empresa global de software que fornece aplicativos de software corporativos que automatizam e aceleram a resposta operacional das organizações a eventos críticos para manter as pessoas seguras e os negócios funcionando (Keep People Safe and Businesses Running?). Durante ameaças à segurança pública, como situações de atiradores em atividade, ataques terroristas ou condições climáticas severas, bem como eventos de negócios críticos, como interrupções de TI, ataques cibernéticos ou outros incidentes, como recalls de produtos ou interrupções da cadeia de suprimentos. Mais de 5.300 clientes em todo o mundo confiam no Plataforma de Gestão de Eventos Críticos da empresa para agregar e avaliar dados de ameaças de maneira rápida e confiável, localizar pessoas em risco e atendentes capazes para ajudar, automatizar a execução de processos de comunicação predefinidos por meio da entrega segura para mais de 100 dispositivos de comunicação diferentes e acompanhar o progresso na execução de planos de resposta. A Everbridge atende 8 das 10 maiores cidades dos EUA, 9 dos 10 maiores bancos de investimento com sede nos EUA, 47 dos 50 aeroportos mais movimentados da América do Norte, 9 das 10 maiores empresas de consultoria globais, 8 das 10 maiores montadoras de automóveis do mundo, 9 dos 10 maiores prestadores de serviços de saúde com base nos Estados Unidos e 7 das 10 maiores empresas de tecnologia do mundo. A Everbridge está sediada em Boston, com escritórios adicionais em 14 cidades ao redor do mundo. Para mais informações, acesse www.everbridge.com

Linguagem de advertência relativa a declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", dentro do significado das disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995, incluindo, entre outras, declarações sobre a oportunidade prevista e as tendências de crescimento em nossas comunicações cruciais e aplicativos de segurança corporativa bem como nossos negócios em geral, nossa oportunidade de mercado, nossas expectativas em relação às vendas de nossos produtos, nosso objetivo de manter a liderança no mercado e ampliar os mercados em que competimos por clientes, além de antecipar o impacto nos resultados financeiros. Estas declarações prospectivas são feitas na data deste comunicado de imprensa e foram baseadas nas expectativas, estimativas, previsões e projeções atuais, bem como nas crenças e suposições administrativas. Palavras como "esperar", "antecipar", "deve", "acreditar", "meta", "projeto", "metas", "estimar", "potencial", "prever", "pode", "irá", "poderia", "pretender", variações desses termos ou o negativo dos mesmos e expressões semelhantes destinam-se a identificar estas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, muitos dos quais envolvem fatores ou circunstâncias que estão além do nosso controle. Nossos resultados reais podem diferir materialmente daqueles declarados ou implícitos nas declarações prospectivas devido a vários fatores, incluindo, mas não se limitando a: capacidade de nossos produtos e serviços de funcionar como pretendido e atender às expectativas de nossos clientes; nossa capacidade de integrar com sucesso negócios e ativos que possamos adquirir; nossa capacidade de atrair novos clientes, retendo e aumentando as vendas a clientes existentes; nossa capacidade de aumentar as vendas de nosso aplicativo 'Mass Notification' e/ou a capacidade de aumentar as vendas de nossos outros aplicativos; desenvolvimentos no mercado de comunicações cruciais direcionadas e contextualmente relevantes ou o ambiente regulatório associado; nossas estimativas de oportunidade de mercado e previsões de crescimento de mercado que podem ser imprecisas; não termos sido lucrativos de modo consistente historicamente e não podermos alcançar ou manter a lucratividade no futuro; os longos e imprevisíveis ciclos de vendas para novos clientes; a natureza de nossos negócios de nos expor a riscos de responsabilidade inerentes; nossa capacidade de atrair, integrar e reter pessoal qualificado; nossa capacidade de manter relacionamentos bem-sucedidos com nossas parcerias de canal e parcerias de tecnologia; nossa capacidade de gerenciar nosso crescimento efetivamente; nossa capacidade de responder a pressões competitivas; potencial responsabilidade relacionada à privacidade e segurança de informações de identificação pessoal; nossa capacidade de proteger nossos direitos de propriedade intelectual e outros riscos detalhados em nossos fatores de risco discutidos em apresentações à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC"), incluindo, entre outros, nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2019 apresentado à SEC em 28 de fevereiro de 2020. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado de imprensa representam nossas opiniões na data deste comunicado à imprensa. Não assumimos nenhuma intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Estas declarações prospectivas não devem ser consideradas representativas de nossos pontos de vista em qualquer data posterior à data deste comunicado à imprensa.

Todos os produtos Everbridge são marcas comerciais da Everbridge, Inc. nos EUA e em outros países. Todos os outros nomes de produtos ou empresas mencionados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

