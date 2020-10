Senador Chico Rodrigues esconde dinheiro entre as nádegas durante busca policial

Um senador tentou esconder dinheiro dentro de sua cueca durante uma operação policial que investiga o desvio de recursos públicos destinados a combater o coronavírus no norte do país, informou a imprensa nesta quinta-feira (15).

Chico Rodrigues (DEM, direita), um dos articuladores políticos do governo de Jair Bolsonaro no Senado Federal, foi alvo de uma busca em sua casa de Boa Vista, capital do estado de Roraima (norte), do qual é representante.

A Polícia Federal (PF) encontrou cerca de R$ 30.000 em dinheiro e uma parte das notas teria sido encontrada dentro de sua roupa íntima, inclusive "entre suas nádegas", relatou a imprensa, citando fontes envolvidas na investigação.

A informação foi divulgada pela revista Crusoé e depois confirmada pelos outros veículos.

Questionada pela AFP, a Polícia Federal se limitou a dizer que a operação buscava desarticular um "possível esquema criminoso de desvio de recursos públicos" destinados a combater a pandemia no estado de Roraima.