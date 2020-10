Chefe da Comissão Europeia abandona cúpula em Bruxelas por caso de covid-19 em sua equipe

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se retirou nesta quinta-feira (15) da cúpula dos 27 líderes do bloco em Bruxelas, devido a um caso positivo de coronavírus em um membro de sua equipe, anunciou no Twitter.

"Fui informada que um membro de meu escritório deu resultado positivo para a covid-19 nesta manhã. O meu resultado foi negativo. No entanto, como precaução, me retiro imediatamente do Conselho Europeu para iniciar um autoisolamento", publicou a alta funcionária alemã.

Von der Leyen já havia feito dois dias de autoisolamento em 5 e 6 de outubro depois de participar de uma reunião em Lisboa, na qual também esteve presente um assessor do governo que deu positivo em um teste de covid-19.

Nesse período, a funcionária alemã chegou a divulgar um vídeo feito com seu próprio celular, no qual era vista trabalhando em um escritório vazio.

Na semana passada, a comissária europeia para Pesquisa e Inovação, Mariya Gabriel, também teve resultado positivo, tornando-se a primeira funcionária de alto escalão da UE a se infectar com o coronavírus.

Nesta semana, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, e o comissário para Ajuda Humanitária, James Lenarcic, também iniciaram períodos de autoisolamento voluntário, depois de uma viagem para a Etiópia em que tiveram contato com pessoas que apresentaram resultados positivos.

Os dois funcionários afirmaram terem feito testes que deram negativo, mas que também iniciaram períodos de isolamento.

Em setembro, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também precisou fazer quarentena em um caso que adiou em uma semana uma cúpula de líderes europeus.

Até 5 de outubro, foram registrados 159 casos positivos de covid-19 na equipe da Comissão Europeia.