Comunicado do Business Wire :Sitetracker, Inc.

A Sitetracker, o padrão global de gerenciamento de projetos de alto volume para operadoras e proprietários de infraestrutura crítica, como Mexico Tower Partners e QMC tem orgulho de anunciar que Alejandro Padilla é o novo vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Sitetracker para a América Latina.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201015005183/pt/

Alejandro Padilla, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios para a América Latina (Photo: Business Wire)

Nascido na Cidade do México, Padilla ingressa na Sitetracker com mais de 25 anos de experiência em software e com um histórico de sucesso em serviços para o setor de telecomunicações. "Ingressei na Sitetracker porque a empresa tem a melhor solução para implantar, manter e operar tecnologias e ativos financeiros repetíveis de alto volume", conta Alejandro, VP para América Latina. "Com a demanda por conectividade crescendo a cada dia, em especial na América Latina, o setor de telecomunicações só poderá acompanhar o ritmo se puder entregar e manter suas redes e ativos da maneira mais eficiente - e a chave para conseguir isso é a Sitetracker."

Com mais de 25 mil usuários clientes da Sitetracker fazendo cerca de 3,8 milhões de atualizações de implantação e manutenção por semana, em mais de US$ 25 bilhões em ativos financeiros e em sete idiomas, a expansão da empresa avança em todos os pontos do mundo.

"É muito animador ter Alejandro trabalhando conosco para ajudar a expandir nossa presença na América Latina", afirma Giuseppe Incitti, CEO da Sitetracker. "Com clientes já existentes no México, Brasil, Colômbia e Porto Rico, nossa expectativa com a entrada de Alex é ter uma equipe de especialistas locais, como temos em outros escritórios regionais, com o único objetivo de continuar a apoiar o crescimento dos nossos clientes atuais e de novos clientes, nesta região extremamente estratégica."

Para experimentar os benefícios da Sitetracker, solicite uma demonstração personalizada aqui.

Sobre a Sitetracker, Inc.

A Sitetracker, Inc. capacita a implantação bem-sucedida de infraestrutura crítica. Como o padrão global para gerenciar projetos de alto volume, a Plataforma Sitetracker capacita inovadores focados em crescimento a otimizar todo o ciclo de vida dos ativos. Desde o campo até a alta diretoria, a Sitetracker permite que as partes interessadas otimizem a maneira como planejam, implantam, mantêm e expandem seus portfólios de ativos financeiros. Líderes de mercado em telecomunicações, concessionárias públicas, cidades inteligentes e setores de energia - como Verizon, Ericsson, Fortis, Alphabet, British Telecom, Black & Veatch e Vodafone - confiam na Sitetracker para gerenciar milhões de sites e projetos que representam mais de US$ 25 bilhões em composições de portfólio no mundo todo. Para obter mais informações, visite www.sitetracker.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201015005183/pt/

Brett Chester bchester@sitetracker.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.