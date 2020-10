Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

A Moody's Analytics aprimorou seu premiado conjunto de modelos de risco com novas tabelas de desempenho para avaliar a qualidade de crédito de certas classes de ativos, como instituições financeiras não bancárias e transações de financiamento de projetos.

Nos últimos anos, uma parte crescente do crédito tem sido obtida por credores alternativos e veículos de financiamento especializados. Estes provedores agora enfrentam condições de financiamento incertas e maiores riscos de liquidez à medida que o impacto da desaceleração da COVID-19 reverbera pela economia global.

O RiskCalc? Scorecard Suite foi concebido para ajudar os profissionais de crédito a medir o risco de inadimplência destas classes de ativos de nicho e adotar futuras visões de risco, inclusive para fins de CECL e IFRS 9. Os clientes podem usar as tabelas de desempenho como modelos autônomos, como uma entrada para a pontuação interna ou como uma ferramenta de benchmarking.

"Nossas novas tabelas de desempenho permitem que os profissionais de crédito e investimento se concentrem nos resultados e não se atolem em processos de modelagem demorados", disse Nihil Patel, Diretor Administrativo da Moody's Analytics. "Esta oferta reforça nosso compromisso em ajudar os clientes a tomar melhores decisões com métricas claras e consistentes em seus portfólios."

O Scorecard Suite é a mais recente adição às nossas soluções de pontuação de probabilidade de inadimplência (PD), que oferecem uma abordagem abrangente para avaliar o risco de crédito de empresas privadas e públicas, gerando um cálculo prospectivo de PD ou EDF? (Frequência Esperada de Inadimplência), perda devido à inadimplência e medidas de crédito de perda esperada.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes empresarias a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa profunda experiência em riscos, amplos recursos de informação e aplicativos inovadores de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança no mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções premiadas com liderança no setor, compostas de pesquisa, dados, software e serviços profissionais, elaboradas para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso pela excelência, ênfase em mentes abertas e foco em satisfazer as necessidades dos clientes. Para mais informação sobre a Moody's Analytics, acesse o site ou se conecte conosco no Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation relatou uma receita de US$ 4,8 bilhões em 2019, emprega cerca de 11.200 pessoas em todo o mundo e mantém presença em 40 países.

