Comunicado do Business Wire :Thales

A Flórida será o primeiro estado dos Estados Unidos a oferecer carteiras de habilitação móveis com mecanismos de segurança inovadores, em total conformidade com as rigorosas normas nacionais e internacionais. A Thales irá fornecer serviços móveis de verificação de carteiras de habilitação ao Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida, assim como uma solução móvel de carteiras de habilitação aos residentes.

Em 2021, os residentes da Flórida poderão se inscrever para as novas carteiras de habilitação móveis, que são facilmente acessíveis em vários dispositivos, incluindo smartphones e tablets. Estas carteiras de habilitação móveis atendem às normas nacionais e internacionais da Associação Americana de Administradores de Veículos Motorizados e da Organização Internacional para Padronização, o que significa que podem ser utilizadas nos EUA e internacionalmente.

As novas carteiras de habilitação móveis têm a mesma validade que as carteiras de habilitação tradicionais para verificar a identidade, incluindo comprovação de idade e privilégios de condução. Ela também oferece uma função adicional, como a ferramenta de autenticação forte, para permitir que os habitantes da Flórida comprovem on-line e com segurança quem eles são, com vários tipos de serviços.

Agora, para complementar o uso tradicional de carteiras de habilitação e comprovar sua identidade, os residentes da Flórida poderão simplesmente ativar seu aplicativo de identificação móvel, selecionar o tipo de verificação necessária e ter em mãos o seu dispositivo móvel com a identidade. O dispositivo móvel nunca sai das mãos do proprietário, sendo uma forma conveniente e sem contato de mostrar a identidade.

"Estou muito satisfeito com este projeto de inovação que tornará o estado da Flórida um líder nacional na oferta de identificação móvel segura e confiável, que é uma prioridade para o nosso governador, Ron DeSantis", disse Terry L. Rhodes, diretor executivo do Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida. "Assumimos um compromisso sustentável com a modernização de quase todos os aspectos do que o nosso departamento faz e como os nossos clientes acessam os serviços, sendo que a Thales será uma grande parceria, já que a Flórida agora caminha para o futuro da identificação móvel."

"À medida que a fraude de identidade se torna mais frequente e sofisticada, priorizamos o reforço da verificação de identidade ao adicionar tecnologias extras de segurança de software. No futuro, empresas como aeroportos, hotéis, locadoras de veículos, entre outras, na Flórida, poderão contar com a Thales para a identificação de clientes, garantindo sua privacidade", disse Tony Lo Brutto,vice-presidente de Soluções de Identidade e Biométricas na Thales para América do Norte

Estas carteiras de habilitação móveis são mais difíceis de falsificar, pois hospedam uma credencial digitalizada segura, cuja autenticidade pode ser verificada, em vez de simplesmente exibir uma imagem digital de uma carteira de habilitação que pode ser facilmente manipulada.

Para maior privacidade, os usuários de carteiras de habilitação móveis controlam quais informações são exibidas no aplicativo, dependendo do contexto. Por exemplo, para entrar em um cassino, basta mostrar que o indivíduo tem idade suficiente e a carteira de motorista móvel exibirá apenas esta informação - não o nome do indivíduo, data de nascimento ou endereço.

O programa de carteiras de habilitação móveis da Flórida se baseia na forte base de apoio da Thales a programas de identidade estadual para outros 11 estados dos EUA e cinco províncias canadenses.

A Thales, líder em tecnologia de carteiras de habilitação móveis, realizou com sucesso os primeiros testes pilotos para carteiras de habilitação ou carteiras de habilitação digitais dos EUA em vários estados através de uma parceria e concessão efetuada em 2016 pelo Instituto Nacional de Normas e Tecnologia dos EUA. A Thales foi recentemente reconhecida nacionalmente pela carteira de habilitação digital, que incorpora a solução de carteira de habilitação móvel, da Frost & Sullivan e da ABI Research

Sobre a Thales

Thales (Euronext Paris: HO) é um líder global em tecnologia que está construindo o futuro do mundo, hoje. O Grupo fornece soluções, serviços e produtos aos seus clientes nos mercados aeronáutico, espacial, transporte, identidade e segurança digital e defesa. Com 83 mil funcionários em 68 países, a Thales gerou vendas de EUR 19 bilhões em 2019 (em uma análise pro forma incluindo a Gemalto por 12 meses).

A Thales está investindo principalmente em inovações digitais - conectividade, Big Data, inteligência artificial e cibersegurança - tecnologias que apoiam negócios, organizações e governos em seus momentos decisivos.

