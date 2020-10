França decreta toque de recolher noturno e Europa se prepara para o pior

O governo francês aprovou um toque de recolher noturno em Paris e outras cidades importantes do país a partir do próximo fim de semana, para conter a circulação do novo coronavírus, em uma Europa que se prepara para o pior

A França, um dos países europeus mais atingidos pelo vírus, contabiliza cerca de 33.000 mortos pela Covid-19. O número de infecções aumentou de forma constante nas últimas semanas, especialmente desde o retorno das férias de verão.

"O toque de recolher vai durar quatro semanas e iremos ao Parlamento para prorrogá-lo até 1º de dezembro. Seis semanas é o tempo que consideramos útil", indicou o presidente francês, Emmanuel Macron.

A medida será aplicada entre 21h e 6h e entrará em vigor no próximo sábado, detalhou Macron durante entrevista televisionada. As pessoas que a descumprirem serão punidas com multa de 135 euros (158 dólares). "Devemos agir, já que a situação é preocupante."

Além da capital, Paris, o toque de recolher se aplicará a Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marselha, Montpellier, Rouen, Toulouse e Saint-Etienne.

A pandemia já provocou 1,08 milhão de mortes no mundo e atingiu 38,2 milhões de pessoas. Com mais de 244.000 vítimas fatais e 6,7 milhões de casos, a Europa é a região do mundo em que a doença mais avançou na semana passada, dado que deverá se repetir esta semana.

- Europa se protege -

Na Alemanha, também se anunciam mudanças. A chanceler, Angela Merkel, anunciou novas restrições depois que o país registrou o número recorde de 6.638 casos nas últimas 24 horas.

"Estou convencida de que o que fizermos agora determinará a forma como superaremos esta pandemia", disse Merkel.

O número máximo de participantes permitido em eventos privados será de 15 em regiões que registrem mais de 35 novos casos por 100 mil habitantes em sete dias. Nessas áreas, o uso de máscara será obrigatório quando as pessoas permanecerem próximas umas das outras por um determinado período is privados.

No Reino Unido, a Irlanda do Norte endureceu suas medidas, como o fechamento de pubs e restaurantes e a proibição de venda de bebidas alcoólicas a partir das 20H00.

Na Irlanda, os cidadãos não poderão fazer visitas a casas e as regiões próximas da fronteira com a Irlanda del Norte decretaram novas restrições, anunciou o primeiro-ministro, Michael Martin.

A Inglaterra prepara a luta em outra frente: o serviço secreto trabalha para proteger da interferência estrangeira os novos projetos de vacina, informou o novo chefe do MI5, Ken McCallum.

Na Espanha, bares e restaurantes da Catalunha permanecerão fechados por 15 dias, para tentar evitar um "confinamento total". A Catalunha se une, assim, a outras regiões - como Madri, Andaluzia, Navarra e Galícia - que decretaram medidas para combater o aumento dos contágios.

A Rússia registrou um novo recorde de infecções diárias, com 14.231 novos casos.

No Vaticano, o papa Francisco evitou o contato com os fiéis na audiência de quarta-feira.

"Perdoem-me se os saúdo de longe, mas acho que, se todos nós, como bons cidadãos, respeitarmos as prescrições das autoridades, isso contribuirá para pôr fim a esta pandemia", declarou.

- Opas anuncia teste rápido -

Nos Estados Unidos, país mais afetado pelo novo coronavírus, o YouTube anunciou que irá remover conteúdo que vá de encontro ao consenso dos especialistas sobre as possíveis vacinas contra a doença.

Nem o filho mais novo do presidente Donald Trump, Barron (14 anos), escapou da covid-19. Ele testou positivo, anunciou sua mãe, Melania Trump. A primeira-dama informou, no entanto, que o jovem já foi examinado novamente e o resultado foi negativo para o novo coronavírus.

Diante da situação dramática naquele país e na América Latina, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) anunciou um teste de diagnóstico rápido de Covid-19 possível de ser realizado em qualquer lugar e que apresenta o resultado em questão de minutos. A Opas acredita que a nova solução pode transformar a resposta da região à pandemia.