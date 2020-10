França impõe toque de recolher

(foto: Christophe Archambault/AFP)

O governo francês aprovou ontem um toque de recolher noturno em Paris e em outras cidades importantes do país a partir do próximo fim de semana, para conter a circulação do novo coronavírus, em uma Europa que se prepara para o pior. A França, um dos países europeus mais atingidos pelo vírus, contabiliza cerca de 33.000 mortos pela COVID-19. O número de infecções aumentou de forma constante nas últimas semanas, especialmente desde o retorno das férias de verão. “O toque de recolher vai durar quatro semanas e iremos ao Parlamento para prorrogá-lo até 1º de dezembro. Seis semanas é o tempo que consideramos útil”, indicou o presidente francês, Emmanuel Macron.

A medida será aplicada entre as 21h e as 6h e entrará em vigor no sábado, detalhou Macron durante entrevista televisionada. As pessoas que a descumprirem serão punidas com multa de 135 euros (US$ 158). “Devemos agir, já que a situação é preocupante.” Além da capital, Paris, o toque de recolher se aplicará a Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marselha, Montpellier, Rouen, Toulouse e Saint-Etienne.

Em Paris e outras cidades onde o vírus circula ativamente, bares e academias já foram fechados, e protocolos mais rígidos foram estabelecidos em restaurantes e shopping centers. A medida tem o objetivo de limitar indiretamente as reuniões na esfera privada, na qual as infecções se multiplicam. Na prática, restaurantes, bares, teatros e cinemas deverão fechar às 21h. “Não poderemos sair do restaurante depois das 21h, não poderemos ir à casa de amigos celebrar, pois sabemos que é ali que mais nos contaminamos", disse o presidente francês. Durante o dia, a vida dos franceses não mudará.

“Vamos continuar a trabalhar, a nossa economia precisa, nós precisamos, os nossos filhos vão continuar a frequentar a escola”, explicou Macron, que recomendou o teletrabalho "duas ou três vezes por semana" nas empresas nas quais for possível. Também não haverá restrições à circulação dentro do país. O presidente também pediu aos franceses que limitem suas reuniões privadas a “um máximo de seis pessoas”. A França já contabiliza cerca de 33.000 mortes pela COVID-19. Nas últimas horas, mais de 100 pessoas morreram de COVID-19 e 193 foram internadas em terapia intensiva.

Europa A pandemia já provocou 1,08 milhão de mortes no mundo e atingiu 38,2 milhões de pessoas. Com mais de 244 mil vítimas de morte e 6,7 milhões de casos, a Europa é a região do mundo em que a doença mais avançou na semana passada. Na Alemanha, também se anunciam mudanças. A chanceler Angela Merkel deseja impor novas restrições, entre elas ampliar o uso obrigatório da máscara e antecipar o horário de fechamento de bares e restaurantes nas áreas onde a taxa de contágio ultrapassar os limites fixados pelo governo.

Portugal também se prepara para reforçar as restrições e vai pedir ao Parlamento que determine o uso obrigatório da máscara. No Reino Unido, a Irlanda do Norte endureceu suas medidas e Londres prepara a luta em outra frente: o serviço secreto trabalha para proteger da interferência estrangeira os novos projetos de vacina, informou o novo chefe do MI5, Ken McCallum. Na Espanha, bares e restaurantes da Catalunha permanecerão fechados por 15 dias, para tentar evitar um “confinamento total”. A Catalunha se une, assim, a outras regiões – como Madri, Andaluzia, Navarra e Galícia – que decretaram medidas para combater o aumento dos contágios.