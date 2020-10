Napoli é punido com derrota por 3 a 0 por não jogar com a Juventus

A Liga Italiana de Futebol anunciou nesta quarta-feira sua decisão de considerar o Napoli derrotado por 3 a 0 na partida que deveria disputar em Turim contra a Juventus, no dia 4 de outubro, e que não foi realizada porque a equipe da cidade de Nápoles não viajou devido a casos positivos de covid-19 em sua delegação.

O árbitro do jogo não admitiu o argumento de "força maior" apresentado pelo Napoli para justificar a sua ausência, apesar de terem sido as autoridades de saúde locais que pediram ao clube que não fosse a Turim após os jogadores terem ficado em isolamento para evitar contágio.

A sanção, além da perda da partida por 3 a 0, significa a retirada de um ponto na classificação.

"O Napoli sempre respeitou as regras e a lei", reagiu o clube em mensagem publicada no Twitter, confirmando que vai recorrer da decisão.

A equipe napolitana pediu o adiamento do confroto com a Juve após ter que isolar todos os seus jogadores em casa, obedecendo às instruções das autoridades sanitárias locais, apesar da Liga Italiana (Série A) ter decidido manter o compromisso da 3ª rodada da campeonato como previsto.

Com esta decisão, muito aguardada face à multiplicação de casos covid-19 no futebol italiano, a Juventus está em 4º lugar na classificação do torneio nacional, com 7 pontos, enquanto o Napoli é o 8º, com cinco.

Por não ter viajado para Turim, o clube de Nápoles não respeitou o protocolo desportivo que prevê que uma equipe com 13 jogadores 'negativos', incluindo um goleiro, pode jogar apesar dos casos de coronavírus.

Mas o clube defende que após os casos positivos dos jogadores Piotr Zielinski e Eljif Elmas, eles se submeteram às regras das autoridades sanitárias, isolando o restante da delegação.