Tailândia proíbe reuniões com mais de cinco pessoas para evitar manifestações

A Tailândia proibiu reuniões com mais de cinco pessoas e as publicações online que considera que poderiam afetar a segurança nacional para tentar reduzir as manifestações pró-democracia "ilegais", anunciou um porta-voz do governo nesta quinta-feira (noite de quarta, 14, no Brasil).

Foi promulgado um decreto de urgência, que "proíbe as concentrações de mais de cinco pessoas" e "algumas mensagens eletrônicas", suscetíveis de afetar a "segurança nacional", destacou.

Na quarta-feira, milhares de manifestantes se concentraram em Bangcoc para pedir a destituição do primeiro-ministro, Prayut Chan-O-Cha.