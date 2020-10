Japonês campeão mundial de natação é suspenso de competições por adultério

Daiya Seto, campeão mundial de natação nos 200 e 400 metros e grande esperança japonesa de medalha nas Olimpíadas de Tóquio no ano que vem, foi afastado de competições oficiais e treinos até o final do ano, após revelações sobre um relacionamento fora do casamento.

O nadador japonês de 26 anos, casado e com dois filhos, aceitou a punição imposta pela federação japonesa de natação, desculpando-se por seu "comportamento irresponsável", em nota divulgada na terça-feira.

Assim como as celebridades locais da indústria do entretenimento (música, cinema, televisão), os atletas japoneses devem ter um comportamento exemplar e qualquer desvio é severamente punido.

Um tablóide local publicou um vídeo de Daiya Seto a caminho de um hotel com sua amante em setembro.

Apesar da sanção, o nadador poderá treinar por conta própria para as Olimpíadas de Tóquio, que foram adiadas para 2021 devido à pandemia do coronavírus.

Seto é o atual campeão mundial nos 200 e 400m, e nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016 conquistou a medalha o bronze nos 400 metros.