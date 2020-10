Comunicado do Business Wire :UAE Research Program for Rain Enhancement Science

O Programa de Pesquisa para a Ciência do Aumento da Chuva dos Emirados Árabes Unidos (UAEREP) anunciou hoje as áreas de pesquisa do quarto ciclo do programa, que estará aberto para envio de propostas no início de 2021.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201014006027/pt/

Banner - Solicitation Announcement (Photo: AETOSWire)

Essas áreas foram selecionadas por uma equipe de especialistas internacionais em pesquisa atmosférica com base nos resultados dos nove projetos de pesquisa concedidos entre 2015-2017, nos resultados do 4º Fórum Internacional de Aumento da Chuva e nas recomendações da reunião de especialistas da Organização Meteorológica Mundial (OMM) realizada em Genebra e no workshop de solicitação do programa do 4º ciclo.

Colocando alta prioridade em tecnologias emergentes e inovações, e colaborações multi-institucionais e multinacionais para impulsionar o desenvolvimento da ciência do aumento da chuva, as áreas atualizadas incluem avanços na modelagem e previsão do tempo usando inteligência artificial e modelagem de conjunto, avaliação da eficácia da melhoria da chuva através a utilização de câmara de nuvem e métodos estatísticos, inovações em sistemas de aumento de chuva por meio da integração de novas ferramentas de medição e numéricas e aproveitando novos modelos de aumento de chuva, entre outros.

Paralelamente, o programa continuará a apoiar as áreas previamente selecionadas para ajudar os premiados a cumprir seus objetivos de projeto. Informações sobre as áreas de pesquisa de projetos em andamento podem ser encontradas em www.uaerep.ae.

Sua Excelência, Doutor Abdulla Al Mandous, diretor do NCM e presidente da Associação Regional II (Ásia) da Organização Meteorológica Mundial, disse: "As áreas de pesquisa atualizadas do programa impulsionarão a pesquisa de aumento da chuva para o próximo nível de impacto e sofisticação. Damos as boas-vindas a novos pesquisadores, tecnólogos e empresários para se juntar ao programa para trazer novas perspectivas para a pesquisa de aumento da chuva e apoiar o desenvolvimento de soluções orientadas pela demanda para enfrentar os desafios de segurança da água em evolução."

Da parte dela, Alya Al Mazroui, diretora do Programa de Pesquisa para a Ciência do Aumento Pluviométrico dos Emirados Árabes Unidos, disse: "As áreas de pesquisa identificadas por nossos especialistas e cientistas internacionais criam caminhos inexplorados para a geração de novos conhecimentos e inovação na ciência do aumento da chuva, ao mesmo tempo em que se baseiam nos resultados e conhecimentos adquiridos nos nove projetos premiados do programa. Isso nos ajudará a direcionar nossos esforços de pesquisa futuros para áreas com implicações mais amplas para as regiões áridas para enfrentar os desafios de segurança hídrica mais urgentes."

Lançado em 2015, o Programa de Pesquisa dos Emirados Árabes Unidos para a Ciência do Aumento da Chuva apoia propostas inovadoras de pesquisa e tecnologia que promovem a Ciência do Aumento da Chuva, especialmente em regiões áridas.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201014006027/pt/

Mohamed Al Muhairi,00971506621005 Malmuhairi@ncms.ae

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.