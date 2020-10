EUA/Fauci: pode haver vacina segura disponível em escala maior em abril de 2021

Diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci afirmou nesta quarta-feira, 14, à rede CBS que em "novembro ou dezembro" deve ser conhecido se algum dos candidatos à vacina contra a covid-19 foi bem-sucedido. Com isso, ele comentou que poderia haver vacina disponível para o público em uma escala maior em abril de 2021. Até o fim deste ano, contudo, deve haver menos de 100 milhões de doses "seguras e eficazes" disponíveis, projetou.



Fauci lembrou que várias empresas já têm produzido doses de suas vacinas, antes de saber se elas são eficientes. Caso isso se confirme, elas devem ter algumas centenas de milhares de doses disponíveis neste ano.



Além disso, Fauci disse que o presidente Donald Trump "não é uma ameaça para transmitir o vírus a ninguém", já tendo superado a covid-19. Já sobre o quadro no país, Fauci destacou o aumento no número de casos em 37 Estados americanos. Segundo ele, é preciso reforçar medidas como o uso de máscaras, a distância física, a lavagem de mãos e evitar multidões. Ele afirmou que situações nas quais as pessoas estão próximas e sem máscara são de risco, "mesmo que o local seja parcialmente aberto".