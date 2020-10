United Airlines tem prejuízo líquido de US$ 1,84 bi no 3º trimestre

A United Airlines registrou prejuízo líquido de US$ 1,84 bilhão no terceiro trimestre, o que reverteu o lucro de US$ 1,024 bilhão de igual período de 2019. O prejuízo por ação ficou em US$ 6,33, de um lucro de US$ 3,99 anteriormente. Analistas ouvidos pela FactSet previam prejuízo por ação de US$ 7,53 agora, mas após os resultados a ação da empresa aérea recuava 1,01% no after hours em Nova York, às 17h35 (de Brasília).



A receita operacional total foi de US$ 2,489 bilhões, de US$ 11,380 bilhões anteriormente, uma queda de 78,1%.



A companhia diz em seu comunicado que tem executado uma estratégia para manter liquidez, minimizar a queima de caixa e tornar mais variável sua estrutura de custos. A United acredita que o impacto negativo da covid-19 "persistirá no curto prazo", mas afirma que está agora concentrada em se posicionar para uma recuperação forte e para "emergir como líder global na aviação".