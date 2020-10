Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) anunciou hoje a programação da terceira edição anual da Cúpula Mundial sobre Segurança em Tecnologia Autônoma (World Safety Summit, WSS), que abordará veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao condutor em vias públicas e comunidades. A cúpula tem o objetivo de ampliar a compreensão sobre como tecnologias autônomas e sistemas de segurança automatizados podem melhorar a navegação de veículos e desenvolver uma infraestrutura de transporte mais inteligente. Ao desenvolver redes de relacionamento e compartilhar diversos pontos de vista, a Velodyne busca acelerar soluções de segurança para pedestres, ciclistas, motociclistas e ocupantes de caminhões e veículos.

Velodyne Lidar announced the agenda for the World Safety Summit on Autonomous Technology that will address vehicle autonomy and advanced driver assistance systems on roadways and in communities. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

A Cúpula Mundial sobre Segurança de 2020 será gratuita e reunirá líderes do mercado, de governos, do jornalismo e da academia em sua programação, e será realizada no dia 22 de outubro das 9h às 13h PDT (horário da costa do pacífico dos EUA). O evento está sendo realizado de modo virtual e será aberto ao público. Para consultar a programação e se inscrever, acesse: 2020 World Safety Summit.

Os palestrantes da cúpula são líderes e visionários do caminho rumo à segurança automatizada e totalmente autônoma. São eles: Mark Rosekind, Ph.D., diretor de inovação de segurança da Zoox; Oliver Cameron, cofundador e diretor executivo da Voyage; Nicole Nason, administradora da Administração Federal de Estradas dos Estados Unidos.

A programação do evento inclui cinco sessões de painel com especialistas de organizações como Audi of America, Aurora, AutonomouStuff, J.D. Power, MIT AgeLab, PAVE, Universidade de Princeton, o Senado dos Estados Unidos, Velodyne, Zoox e outras. As sessões abordarão importantes temas, como a análise de recursos de sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), com o patrocínio da PAVE Coalition; e perspectivas sobre o panorama de mobilidade, com o patrocínio da SAE International. Outras sessões analisarão o roteiro regulatório para veículos autônomos (VA) e ADAS, como a colaboração no setor pode promover a autonomia segura em vias públicas e como conectar carros a uma infraestrutura de cidade inteligente.

O evento deste ano se alia à Silicon Valley Reinvents the Wheel, uma conferência anual sobre tecnologia automotiva promovida pela Western Automotive Journalists. Charlie Vogelheim, especialista com mais de 30 anos de experiência no setor automotivo, será o moderador da cúpula.

"A Cúpula Mundial sobre Segurança proporciona um fórum ideal para ampliar a conscientização e a compreensão entre importantes partes interessadas sobre os benefícios transformadores que podem ser obtidos com tecnologias autônomas", comentou Brian Douglas, presidente da Western Automotive Journalists. "Ela reúne algumas das maiores autoridades do setor para debater as questões fundamentais relacionadas com a melhoria da mobilidade e da segurança no transporte."

"A instrução do público é essencial para concretizar avanços no potencial da tecnologia autônoma à medida que é aplicada a VAs e poderosos recursos de segurança do condutor para revolucionar o transporte", declarou Sally Frykman, vice-presidente de comunicação da Velodyne Lidar. "A cúpula atrai um grupo diverso de especialistas, e cada sessão oferece uma perspectiva única sobre questões essenciais relacionadas ao futuro da autonomia segura. É gratificante ver tantos influenciadores governamentais, do mercado e suas respectivas organizações reconhecendo o valor dos esforços de nossa empresa para desenvolver a conscientização e a compreensão do público sobre novas soluções técnicas."

A Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção de sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne é a primeira empresa de capital aberto dedicada exclusivamente à tecnologia lidar e é mundialmente conhecida por seu amplo portfólio de avançadas tecnologias lidar. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para mais informações, acesse www.velodynelidar.com.

