Iraque supera 10.000 mortos por coronavírus

Mais de 10.000 pessoas morreram em razão do novo coronavírus no Iraque, onde o sistema de saúde luta para lidar com o fluxo de pacientes - anunciou o Ministério iraquiano da Saúde, nesta quarta-feira (14).

O Iraque registrou mais de 413.000 casos de covid-19 desde o início da pandemia, incluindo 10.021 mortes, de acordo com a mesma fonte. Cerca de 85% dos doentes conseguiram se recuperar da doença.

Recentemente, Bagdá suspendeu algumas restrições e, com isso, mesquitas, lojas e cafés puderam reabrir. As fronteiras do país continuam, no entanto, fechadas para não residentes.

O vizinho Irã é o país da região mais atingido pela pandemia, com quase 30 mil mortos em seu território, conforme autoridades locais.

O governo iraquiano também pediu à população que evite grandes aglomerações.

Apesar disso, mais de 14,5 milhões de peregrinos participaram do Arbain, um grande feriado xiita encerrado na semana passada. Muitos não usaram máscara, nem respeitaram as regras de distanciamento social, de acordo com autoridades religiosas.

Devastado por anos de guerra e pela falta de investimento, o sistema de saúde iraquiano entrou em colapso, pressionado pelo aumento de pacientes com coronavírus. Além disso, as equipes médicas reclamam da falta de equipamentos de proteção.