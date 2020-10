Bruxelas e Londres correm contra o tempo por acordo pós-Brexit

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, intensificam nesta quarta-feira (14) a busca por um acordo sobre as relações pós-Brexit, em uma tensa corrida contra o relógio.

O contato entre Von der Leyen e Johnson, o segundo em duas semanas, ocorre apenas um dia antes do prazo máximo que o próprio primeiro-ministro britânico estipulou para insistir em um acordo que regulamente as relações entre Reino Unido e UE a partir de 2021.

Qualquer acordo sobre as relações pós-Brexit deveria ser assinado em outubro, para dar tempo de ser validado em Londres e nas capitais europeias antes de 31 de dezembro.

Embora a União Europeia nunca tenha adotado formalmente a data de 15 de outubro como um ultimato para os negociadores, os diplomatas já prepararam um esboço para a cúpula de dois dias que começa na quinta-feira (15), em Bruxelas, onde apontam a necessidade de "intensificar" as negociações.

Uma fonte próxima às negociações disse à imprensa que este contato pode não ser efetivamente decisivo para o destino das negociações. De acordo com essa fonte, o governo britânico não tomará qualquer providência sobre os próximos passos até conhecer o resultado da cúpula em Bruxelas.

No Twitter, o porta-voz da Comissão, Eric Mamer, anunciou que o contato seria às 20h30 no horário de Bruxelas (15h30 em Brasília) e que incluiria também o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Na quinta-feira, os 27 líderes do bloco europeu terão uma nova cúpula em Bruxelas para discutir uma agenda que, no primeiro dia, está concentrada inteiramente na questão do Brexit.

Conforme um rascunho das conclusões, ao qual a AFP teve acesso, os líderes manifestaram sua preocupação, ao verificar que "os progressos alcançados em áreas de interesse para a UE ainda não são suficientes para chegar a um acordo".

Por conta disso, convidaram o principal negociador europeu, o francês Michel Barnier, para "intensificar as negociações". O objetivo é selar um acordo.

O Reino Unido se retirou da UE em 31 de janeiro deste ano, mas continuará aplicando as normas europeias de comércio até 31 de dezembro, no chamado período de transição.

Caso não seja possível chegar a um entendimento, a partir de 1o de janeiro essas relações passarão a ser pautadas pelas normas da Organização Mundial do Comércio (OMC).