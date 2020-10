A ascensão do Aurora Dourada até sua queda após julgamento na Grécia

O julgamento do partido neonazista Aurora Dourada terminou, nesta quarta-feira (14), com a condenação de seu fundador a 13 anos de prisão por ter liderado uma "organização criminosa".

Veja os fatos que marcaram sua ascensão política a partir de 2012 e, depois, seu declínio, ao longo de mais de cinco anos de audiências.

- Aurora Dourada entra no Parlamento

- 12 de junho de 2012: Quatro pescadores egípcios são violentamente agredidos, quando dormiam na periferia operária de Perama, perto de Atenas, por homens vestidos de preto.

- 17 de junho: Aurora Dourada obtém 6,92% dos votos nas eleições legislativas, ficando em quinto lugar, e entra no Parlamento com 18 deputados.

- 7 e 8 de setembro: à frente de um comando, deputados do Aurora Dourada atacam vendedores imigrantes.

- Assassinato de rapper choca o país

- 17 de janeiro de 2013: um paquistanês é morto no centro de Atenas por dois gregos. Folhetos de propaganda do Aurora Dourada são encontrados com um deles. Os assassinos serão condenados à prisão perpétua em abril de 2014.

- 12 de setembro: sindicalistas comunistas são atacados com barras cravejadas com pregos por um grupo de homens suspeitos de pertencerem ao Aurora Dourada em Perama, perto de Atenas.

- 18 de setembro: o rapper antifascista Pavlos Fyssas é morto a facadas após sair de um café. Seu assassino Georges Roupakias, membro do Aurora Dourada, será condenado à prisão perpétua em 14 de outubro de 2020.

- 29 de setembro: têm início os processos criminais contra líderes da sigla, e membros do partido são colocados em prisão preventiva.

- Primeiras condenações e retirada de imunidades

- A partir de abril de 2014: o Parlamento retira as imunidades dos deputados do Aurora Dourada.

Em dezembro de 2019, a Casa vota pela suspensão do financiamento público do partido.

- 25 de maio: nas eleições europeias, o Aurora Dourada elege três deputados pela primeira vez, incluindo dois militares.

- Setembro: dois militantes do Aurora Dourada são condenados a 11 e 13 anos de prisão por terem participado do ataque com faca a membros de um centro social.

- Terceira força política; início do julgamento

- 25 de janeiro de 2015: nas legislativas, o partido passa a ser a terceira força política com 17 deputados eleitos.

- 4 de fevereiro: 69 pessoas, incluindo os líderes do Aurora Dourada, são levados à Justiça para responder, em particular, por "constituição e filiação a uma organização criminosa".

- Março: o líder do Aurora Dourada, Nikos Michaloliakos, seu braço direito, Christos Pappas, e o deputado Ioannis Lagos são libertados da prisão e colocados em prisão domiciliar. Eles cumpriram o período máximo legal (18 meses) de prisão preventiva.

- 20 de abril: abertura do julgamento pelo assassinato de Fyssas e pelos ataques aos pescadores egípcios e sindicalistas comunistas.

- 17 de setembro: Michaloliakos reivindica na rádio "a responsabilidade política" pelo assassinato de Fyssas, mas nega sua "responsabilidade criminal".

- Perda de popularidade; violência persiste

O partido perde popularidade gradualmente, mas os ataques atribuídos a ele persistem.

- Fevereiro de 2018: cinco pessoas de uma associação antifascista são feridas, incluindo o advogado da família Fyssas.

- Novembro: um artefato explosivo é desativado em frente à casa do promotor que havia solicitado o encaminhamento dos líderes do partido à Justiça.

- Aurora Dourada deixa o Parlamento grego

- Julho de 2019: nenhum deputado do Aurora Dourada é eleito nas legislativas.

- 6 de novembro: Michaloliakos se declara "inocente" no julgamento, que ele descreve como "conspiração política".

- 18 de dezembro: a promotora Adamantia Economou pede a absolvição do líder e dos principais dirigentes do partido.

- Aurora Dourada "organização criminosa"

- Maio de 2020: o ex-porta-voz do Aurora Dourada cria seu próprio partido, "Os Gregos pela Pátria", após a dissolução do partido neonazista no final de 2019.

- 7 de outubro: O Tribunal Criminal de Atenas considera o Aurora Dourada uma "organização criminosa".

- 14 de outubro: seu fundador Michalokiakos é condenado a 13 anos de prisão.