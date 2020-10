Milhares de afegãos fogem dos combates no sul do país

Dezenas de milhares de pessoas fugiram de suas casas no sul do Afeganistão após dias de violentos combates entre o Talibã e as forças de segurança, informaram nesta quarta-feira as autoridades locais, apesar das negociações de paz em andamento em Doha.

Os insurgentes executaram ataques na cidade de Lashkar Gah, na província de Helmand, forçando os Estados Unidos a lançar ataques aéreos em defesa das forças afegãs.

Os confrontos obrigaram os moradores a partir, amontoados em motocicletas, táxis e ônibus.

"Mais de 5.100 famílias ou 30.000 pessoas (...) fugiram dos combates até agora", explicou à AFP Sayed Mohamad Ramin, diretor do departamento de refugiados de Helmand.

Os combates continuavam em pelo menos quatro distritos nesta quarta-feira, segundo as autoridades afegãs, enquanto as forças de segurança respondiam a várias ofensivas do Talibã na área.

A Missão das Nações Unidas no Afeganistão (UNAMA) anunciou que milhares de pessoas fugiram e apelou aos combatentes do Talibã e às forças de segurança para "tomar todas as medidas possíveis para proteger os civis, fornecendo corredores seguros para aqueles que desejam partir".

Segundo o acordo concluído entre os Estados Unidos e o Talibã em fevereiro, os insurgentes não devem atacar centros urbanos e devem limitar os níveis de violência.

Os Estados Unidos prometeram retirar todas as suas tropas do país até maio de 2021, em troca de garantias de segurança do Talibã e da abertura de negociações de paz com Cabul, no Catar.

As negociações começaram no mês passado em Doha, mas parecem paralisadas porque os dois lados lutam para chegar a um acordo sobre uma estrutura básica para as negociações.