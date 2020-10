Comunicado do Business Wire :Thales

Para a edição 2020 de Les Assises de la Sécurité, a Thales lança uma nova edição do seu Manual de Ciberameaças, este ano dedicado aos criminosos cibernéticos. Os especialistas da Thales revelam suas análises e conclusões quando se trata de cibercrime, uma rede extremamente perigosa com um grande número de grupos de hackers. Interações e movimentos permanentes unem o cibercrime organizado e o trazem à vida. Sem proteção ou meios proativos, os ataques dos cibercriminosos produzirão cada vez mais danos. Para enfrentar suas técnicas em constante evolução, é fundamental um melhor entendimento da ameaça; ferramentas e serviços avançados, como Threat Intelligence, são um recurso para antecipar essa ameaça o máximo possível.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201014005229/pt/

CyberThreant Handbook Cybercrime (Photo: Thales)

Ao interagir como uma rede de grupos de cibercrime, os criminosos cibernéticos são capazes de funcionar de forma cada vez mais eficaz: cada grupo é especializado em uma área específica e os diferentes grupos colaboram para se beneficiarem da experiência uns dos outros. É essa especialização que torna os criminosos cibernéticos mais eficazes, permitindo que eles se concentrem em um determinado tipo de ataque, enquanto aproveitam o know-how da rede.

Vários grupos de ciberataques mais tecnicamente aptos, com estratégias de comprometimento altamente sofisticadas e recursos financeiros substanciais, lideram esta organização. Estes são os "Big Game Hunters", cujas táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) e infraestrutura técnica são semelhantes a determinados grupos de hackers patrocinados pelo estado. Eles atacam alvos específicos, como instituições políticas e grandes empresas, usando ransomware para exigir grandes somas.

Para atingir seus objetivos, os criminosos cibernéticos usam uma combinação de conhecimento técnico e o pânico que semeiam nas empresas e instituições. O pânico pode ter um impacto devastador em termos das consequências de um ataque. É vital não ceder a ameaças ou chantagens. Os alvos dos criminosos cibernéticos são extremamente diversificados e oportunistas; qualquer organização pode sofrer com isso. Os especialistas da Thales, recomendam enfaticamente ter em mente que qualquer pessoa pode ser um alvo, deve estar preparada e adotar uma estratégia de crise cibernética clara e detalhada.

Surpreendentemente, 60% dessas enormes receitas vêm de mercados ilegais online, 30% de roubo de propriedade intelectual e segredos comerciais e apenas 0,07% de ransomware que, no entanto, causam os maiores danos. Com receitas estimadas em até US$ 1,5 trilhão por ano1 - significando 1,5 vezes mais de receita (em média anual) do que a falsificação e 2,8 vezes mais do que o comércio de drogas ilegais - esta rede é todo um sistema econômico que agora pode colocar em perigo qualquer empresa ou organização com graves consequências para a economia mundial.

Para mais informações, faça o download do kit de imprensa e do relatório.

-0- *T Sobre a Thales Thales (Euronext Paris: HO) é um líder global em tecnologia que está construindo o futuro do mundo, hoje. O Grupo fornece soluções, serviços e produtos aos seus clientes nos mercados aeronáutico, espacial, transporte, identidade e segurança digital e defesa. Com 83 mil funcionários em 68 países, a Thales gerou receitas de EUR 19 bilhões em 2019 (em uma análise pro forma incluindo a Gemalto por 12 meses). A Thales está investindo principalmente em inovações digitais - conectividade, Big Data, inteligência artificial e cibersegurança - tecnologias que apoiam negócios, organizações e governos em seus momentos decisivos *T

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Thales Group Cibersegurança

1 Pesquisa da empresa de segurança cibernética Bromium e do Dr. Mike McGuire, pesquisador em criminologia da Universidade de Surrey (RU)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201014005229/pt/

Thales, Relações com a Mídia Segurança Constance Arnoux +33 (0)6 44 12 16 35 constance.arnoux@thalesgroup.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.