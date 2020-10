Candidata de Trump à Suprema Corte dos EUA diz que sua fé católica não determina suas decisões

A juíza Amy Coney Barrett, nomeada pelo presidente Donald Trump para a Suprema Corte americana, assegurou nesta terça-feira (13) que sua fé católica não pesará em suas decisões, no segundo dia de audiência no Senado.

Barrett, no entanto, se negou a opinar sobre a sentença do alto tribunal que legalizou o aborto.

Diante dos senadores encarregados de confirmar sua nomeação, a magistrada afirmou que esta sentença de 1973, denominada Roe V. Wade, não está escrita em pedra.

"Roe não é um superprecedente", afirmou Barrett, de 48 anos, diferenciando-a de outras medidas passadas que não são mais objeto de contestação. "Isso não quer dizer que deva ser anulada", acrescentou a juíza, que é pessoalmente contrária ao aborto.

Trump a nomeou em 26 de setembro para substituir a progressista Ruth Bader Ginsburg, falecida oito dias antes, e aposta na maioria republicana no Senado para validar sua nomeação antes das eleições de 3 de novembro.

Após um primeiro dia dedicado às declarações gerais, a Câmara alta do Congresso americano submeteu a juíza a uma bateria de perguntas que, apesar de manter a cortesia, voltou a evidenciar as profundas divisões geradas por sua candidatura.

De acordo com a Constituição, Barrett deve ter o aval do Senado para entrar no templo do direito americano, onde cinco dos nove integrantes são conservadores.

- Divisão -

Assim como na véspera, os senadores republicanos da comissão jurídica descreveram uma magistrada "brilhante", "preparada" e uma "mulher excepcional".

Os democratas, no entanto, deixaram ver que foi lançada por ricos lobbies conservadores, com a finalidade de promover seus objetivos.

Esta audição "é um teatro de marionetes", avaliou o legislador Sheldon Whitehouse.

A juíza Barrett, por sua vez, defendeu sua independência e afirmou em várias ocasiões "não ter objetivos" políticos.

"Não fiz promessas a ninguém", afirmou.

"Nossa fé é importante para nós", continuou ao ser perguntada pelo peso de suas crenças em suas decisões e mencionou seu marido e seus sete filhos, dois dos quais foram adotados no Haiti e o mais novo tem síndrome de Down.

"Mas esta é minha escolha" e "nunca tentei impô-la" aos outros, afirmou.

- Sem concretizar -

A senadora democrata Dianne Feinstein fez várias perguntas sobre temas polêmicos, começando com o direito ao aborto, reconhecido pela Suprema Corte em 1973 para desgosto da direita religiosa.

Mas Feinstein ficou sem uma resposta.

"Caso eu diga que o amo ou que o odeio, isso seria um sinal enquanto houver recursos pendentes", explicou a juíza, antes de se esquivar de possíveis outras questões envolvendo armas de fogo ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, da mesma maneira.

Feinstein considerou "preocupante não ter uma resposta clara", mas evitou agredir a juíza por suas convicções religiosas, como fez há três anos, durante uma apresentação no Congresso.

Em um país onde apenas um quarto da população é ateia ou sem religião, o rival de Trump, Joe Biden, pediu aos senadores do seu partido que não tocassem neste campo sensível.

"Sua fé não deve ser levada em consideração", disse o candidato na segunda-feira sobre Barrett.

- "Peão" -

Com poucas ferramentas para influenciar na nomeação de Barrett devido à sua minoria no Senado, os democratas parecem decididos a usar a tribuna para transmitir suas mensagens.

Desejosos de colocar em discussão questões de saúde no país mais afetado do mundo pela covid-19, os democratas se concentram na lei conhecida como "Obamacare", pela qual o governo de Barack Obama assegurou atendimento médico a milhões de americanos.

Um recurso contra o "Obamacare", apoiado pelo governo Trump, deverá ser discutido em novembro pela Suprema Corte e os democratas temem que esta lei seja derrubada se Barrett participar da decisão.

"Não sou hostil" a essa lei, respondeu a juíza nesta terça-feira.

"Nunca conversei com o presidente ou com um membro dessa equipe sobre a maneira como poderia me pronunciar a respeito desse assunto", explicou Barrett.

Além disso, ela disse que "não tinha nenhum compromisso" com a Casa Branca ou o Senado sobre como lidaria com questões delicadas, incluindo possíveis ações judiciais pós-eleitorais.

"Não me deixarei usar como um peão nesta eleição", assegurou.

Sua audiência deve se estender até a quinta-feira, e o voto final do Senado deverá ocorrer, salvo surpresas, no fim de outubro.

Os democratas e seu candidato, Biden, pedem que se aguarde o resultado das urnas antes de preencher este cargo, de caráter vitalício e extremamente influente, mas Trump quer avançar o mais rapidamente possível para satisfazer os eleitores da direita religiosa.