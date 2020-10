Trudeau acusa China de 'diplomacia coercitiva'

A "diplomacia coercitiva" da China em relação a alguns países e sua abordagem aos direitos humanos são contraproducentes, disse o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, nesta terça-feira (13).

O presidente denunciou mais uma vez a detenção "arbitrária" de dois canadenses e outros estrangeiros na China. Ele alegou que essas prisões são fruto de uma "diplomacia coercitiva" e uma "tática" desaprovada pelo Canadá e seus aliados.

Ele também criticou Pequim na questão dos direitos humanos dos cidadãos uigures e de Hong Kong e afirmou que esses temas "preocupam muito" o Canadá.

Trudeau falou por ocasião do aniversário de 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas bilaterais entre os dois países.

Nesta terça-feira, o embaixador canadense na China teve um encontro virtual com o ex-diplomata Michael Kovrig e o consultor Michael Spavor, o primeiro desde janeiro. Os dois estão presos na China desde 10 de dezembro de 2018 e em junho foram acusados de espionagem.

Essas prisões "colocaram em tensão as relações entre o Canadá e a China", disse Trudeau em coletiva de imprensa.

A detenção dos canadenses é vista no Ocidente como uma retaliação pela prisão no Canadá de Meng Wanzhou, diretora financeira da gigante de telecomunicações Huawei. Meng foi presa com fins de extradição para os Estados Unidos.