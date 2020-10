Apple anuncia primeiros iPhones com tecnologia 5G

Os novos iPhones terão, a partir de agora, a capacidade de usar 5G, a nova geração de conexões ultrarrápidas, anunciou nesta terça-feira (13) a Apple durante a apresentação de seus novos produtos, que custarão entre 699 e 1099 dólares.

"Vamos introduzir o 5G em toda a nossa linha de modelos de iPhone", disse o presidente-executivo da empresa, Tim Cook, no evento de lançamento transmitido ao vivo da sede da companhia na Califórnia. "Hoje é o início de uma nova era", declarou.

Os novos modelos incluem o iPhone 12 redesenhado - sucessor do iPhone 11 mais vendido, lançado no ano passado - que será vendido por 799 dólares. Uma versão menor com tela de 5,4 polegadas, o iPhone 12 Mini, custará a partir de 699 dólares.

Espera-se que a nova linha de iPhones gere no mercado uma onda de interesse em melhorias nos smartphones para tirar proveito das redes mais rápidas.

A Apple se junta a outros fabricantes de celulares, como Samsung e Huawei, no lançamento de smartphones com 5G, aproveitando a expansão deste recurso em todo o mundo, o que pode abrir espaço para novos mercados e tecnologias.

As redes 5G prometem um salto exponencial na quantidade e na velocidade de transmissão de dados sem fio, permitindo avanços em veículos autônomos, realidade virtual, saúde conectada e muito mais, já que sensores e servidores se comunicam instantaneamente.

O crescimento do 5G também pode ser um catalisador para reacender a indústria de smartphones. As vendas totais desses aparelhos caíram em 16% no segundo trimestre, em comparação ao ano anterior, segundo a firma de pesquisas IDC.

A Apple também lançou uma nova versão de seu alto-falante inteligente, o HomePod, com apenas oito centímetros de altura. O HomePod Mini, que responde a comandos de voz e reproduz música, custará a partir de 99 dólares.