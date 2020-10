Comunicado do Business Wire :AGCO

A AGCO, uma fabricante e distribuidora mundial de equipamentos e soluções agrícolas (NYSE:AGCO), anunciou hoje que o diretor de Comunicações, Ulrich Stockheim, decidiu buscar interesses de negócios fora da AGCO a partir de 31 de dezembro de 2020.

O Sr. Stockheim juntou-se à AGCO em março de 2015 como diretor de Comunicações e é responsável pelas comunicações corporativas globais, inclusive imprensa e mídia, investidores, organizações políticas e não governamentais, desde sua nomeação. Antes de se juntar à AGCO, o Sr. Stockheim serviu como consultor profissional externo para a AGCO e seu presidente e diretor executivo Martin Richenhagen por muitos anos como sócio-gerente da firma de Relações Públicas em assessoria de comunicações, Stockheim Media.

"Uli desempenhou um papel fundamental ao elevar o perfil da AGCO por todo o mundo através do seu envolvimento com a AGCO. Seu extenso conhecimento e experiência contribuíram para o nosso reconhecimento como líder mundial no fornecimento de soluções sustentáveis e de alta tecnologia para produtores rurais que alimentam o mundo. Eu me beneficiei pessoalmente de sua orientação, especialidade e amizade", declarou o Sr. Richenhagen.

O Sr. Stockheim acrescentou, "Tem sido um imenso prazer contribuir para a segurança de alimentos globais enquanto aumentamos a visibilidade da AGCO e de seu excelente portfólio de marcas. Embora tenha decidido dedicar mais tempo para meus outros interesses de negócios, estou orgulhoso de nossas realizações no decorrer dos últimos anos e aguardo com ansiedade o sucesso contínuo da AGCO.

Um anúncio sobre a transição da responsabilidade pela comunicação corporativa será realizado em uma data posterior.

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE: AGCO) é líder mundial em projeto, fabricação e distribuição de soluções agrícolas, e oferece saídas de alta tecnologia a produtores rurais que alimentam o mundo por meio de sua linha completa de equipamentos e serviços relacionados. Os produtos da AGCO são comercializados através de cinco marcas principais - Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® e Valtra® -, apoiados pelas soluções de agricultura inteligente Fuse®. Fundada em 1990 e sediada em Duluth, estado norte-americano da Geórgia, a AGCO obteve vendas líquidas no valor de US$ 9,0 bilhões em 2019. Para mais informações, acesse http://www.AGCOcorp.com. Para receber notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no Twitter, siga-nos pela hashtag #AGCOIR.

