Doze civis e 12 militares mortos em ataques no Mali

Doze civis e 12 soldados foram mortos em ataques no centro do Mali, perto da fronteira com Burkina Faso, informaram fontes policiais e humanitárias.

Os civis viajavam em um ônibus que ia para um mercado na cidade de Bankass e "seguia o comboio militar enviado para reforçar um posto avançado do Exército" que foi atacado na madrugada desta terça-feira (13), afirmou a fonte policial.

O ônibus caiu em uma emboscada montada por supostos jihadistas. "Doze civis morreram, entre eles duas mulheres e um bebê", acrescentou. Um funcionário humanitário que trabalha próximo ao local confirmou o relato.

Três soldados malienses morreram na emboscada do comboio, segundo o Exército, e nove no ataque anterior ao posto de avançada.

O Mali luta para conter uma insurgência jihadista que surgiu pela primeira vez no norte do país em 2012 e que, desde então, se espalhou para o centro do país e para os vizinhos Burkina Faso e Níger.