Apple anuncia primeiros iPhone com tecnologia 5G

Os novos iPhones terão, a partir de agora, a capacidade de usar 5G, a nova geração de conexões ultrarrápidas, anunciou nesta terça-feira (13) a Apple durante a apresentação de um novo produto.

"Hoje é o início de uma nova era", disse o presidente da empresa, Tim Cook.

A primeira linha de iPhones com 5G, o iPhone 12, era aguardada com grande expectativa pelos mercados um ano após o lançamento de smartphones adequados para essa tecnologia da Samsung e Huawei, as duas líderes do mercado de smartphones.