'Chip' de esterco para proteger contra a radiação de celulares na Índia

Um órgão governamental indiano especializado na fabricação de sabonetes e produtos diversos à base de urina e esterco de vaca afirma ter desenvolvido um "chip" de esterco que protege contra a radiação de celulares.

Sem explicar como funciona, o presidente da Comissão Nacional da Vaca, criada no ano passado pelo governo nacionalista hindu, afirmou em uma coletiva de imprensa em Nova Délhi que o "chip" deve ser colocado no interior da proteção do celular.

"Observamos que se este chip for colocado no celular, reduzirá significativamente a radiação", afirmou Vallabhbhai Kathiria, mostrando uma fina placa amarela do tamanho de um cartão SIM.

"O esterco de vaca é antirradiação, protege tudo, se você levar isso para casa, sua casa estará livre de qualquer radiação", continuou, "tudo foi comprovado pela ciência".

Kathiria não forneceu mais detalhes sobre as pesquisas que levaram a esta descoberta, cujo anúncio na segunda-feira desencadeou piadas nas redes sociais.

As vacas são consideradas um animal sagrado pela maioria hindu do país e o consumo da carne de vaca é proibido em muitos estados.

O presidente da Comissão Nacional da Vaca declarou também ao jornal The Indian Express que os "chips" foram fabricados através de mais de 500 refúgios para vacas e custam cerca de 100 rúpias por unidade (1,36 dólares ou 1,156 euros).

"Uma pessoa exporta esses chips aos Estados Unidos, onde vendem a 10 dólares cada um", segundo suas palavras citadas pelo jornal.

Desde sua chegada ao poder em 2014, o partido do primeiro-ministro nacionalista hindu Narendra Modi orçou milhões de dólares para a pesquisa de produtos à base de urina ou esterco de vacas.

A Rashtriya Kamdhenu Aayong (Comissão Nacional da Vaca) foi criada em fevereiro de 2019 pelo governo para "a conservação, proteção e desenvolvimento das vacas e suas crias".