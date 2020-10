Cristiano Ronaldo testa positivo para covid-19

Neymar, Mbappé, Ibrahimovic... e agora CR7. Cristiano Ronaldo é o último astro do futebol a ser vítima do coronavírus, nesta terça-feira (13), deixando Portugal e a Juventus de Turim com uma brecha sensível no ataque.

O português, de 35 anos, "testou positivo para covid-19 e não vai jogar contra a Suécia" na quarta-feira (14), em partida válida pela Liga das Nações, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em comunicado em seu site oficial.

Cristiano "está assintomático e isolado", explicou a FPF.

O treino desta manhã em Oeiras, nos arredores de Lisboa, havia sido adiado sem explicação, e o técnico Fernando Santos dará uma coletiva de imprensa antes do jogo contra a Suécia, às 18h GMT (15h de Brasília).

Para os portugueses, empatados em pontos com a França no Grupo 3 da Liga das Nações, esta ausência pode pesar amanhã frente à Suécia.

No jogo de ida, em Solna (2-0), o atacante marcou os dois gols da vitória, superando a barreira simbólica dos 100 gols com sua seleção.

Cristiano é o terceiro jogador português a contrair a doença nesta janela internacional de duas semanas, depois do zagueiro José Fonte (Lille) e do goleiro Anthony Lopes (Lyon).

Os demais jogadores da seleção submetidos a testes esta manhã "deram todos negativos", disse a Federação, assim como os da seleção francesa, que enfrentaram os portugueses há dois dias (0-0) e que chegaram à Croácia nesta terça-feira, segundo a Federação Francesa.

O golpe mais duro será, sem dúvida, para a Juventus, onde Cristiano Ronaldo já marcou três gols e deu uma assistência em duas partidas de campeonato.

De acordo com o protocolo sanitário em vigor na Itália, o cinco vezes Bola de Ouro da Fifa terá de ficar em quarentena por dez dias e, depois, apresentar um teste negativo para jogar novamente.

Assim, o craque português desfalcará o time na próxima partida da Série A contra o Crotone e para a estreia do time pela Liga dos Campeões na terça-feira, dia 20, contra o Dínamo de Kiev.

Dependendo da evolução de seu quadro de saúde, poderá retornar para a partida do campeonato italiano contra o Hellas Verona em 25 de outubro, mas acima de tudo, poderá estar disponível para receber o Barcelona de Lionel Messi, em 28 de outubro, pela Champions.

Esta má notícia dá outra cor à sua saída no início da semana da concentração da seleção portuguesa, infringindo o protocolo sanitário da Série A.

Ronaldo abandonou, como outros internacionais da Juve, o hotel onde os jogadores "bianconeri" estavam em quarentena, depois de dois casos de covid-19 terem sido detectados no clube, sem esperar a autorização do quadro técnico.

A Juve relatou esta violação do protocolo à Justiça.

A mãe do atacante, Dolores Aveiro, apoiou-o publicamente. "Deus dá grandes batalhas a grandes guerreiros. É mais uma guerra que você vai vencer, meu filho", escreveu em sua conta no Instagram.