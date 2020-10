Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) ("Takeda"), a Accenture (NYSE: ACN) e a Amazon Web Services, Inc. (AWS) firmaram um acordo estratégico de cinco anos para acelerar a transformação digital da Takeda.

Não apenas os pacientes se beneficiarão com a capacidade da Takeda de responder com maior velocidade, agilidade e conhecimento em toda a cadeia de valor, mas também os clientes, funcionários e parceiros. Esta colaboração de longo prazo vai alimentar a transformação de negócios da Takeda impulsionada pela nuvem, modernizando plataformas, acelerando serviços de dados, estabelecendo um mecanismo interno para a inovação e equipando os funcionários da empresa com novas habilidades e formas de trabalhar.

"Ao combinar o poder de três organizações, a Takeda está dando um passo ousado para estar na interseção da saúde humana, da tecnologia e do crescimento dos negócios", disse Christophe Weber, presidente e CEO da Takeda. "Minha visão é que, em menos de 10 anos, cada funcionário da Takeda contará com a ajuda de um assistente de inteligência artificial para tomar melhores decisões, permitindo-nos oferecer terapias transformadoras e melhores experiências para pacientes, médicos e pagadores mais rápido do que antes. Juntas, a Accenture e a AWS vão impulsionar a Takeda mais além do que poderíamos sozinhos, para tornar essa visão uma realidade."

Adotar uma abordagem tecnológica que prioriza a nuvem criará uma arquitetura mais escalonável, confiável e segura e eliminará atividades desnecessárias de integração. Ao mover 80% dos aplicativos para a nuvem, a Takeda removerá a tecnologia não diferenciadora, reduzirá sua pegada de data center interno e diminuirá os gastos de capital.

"Aproveitando o conjunto mais abrangente de serviços em nuvem do setor, inovadores como a Takeda podem cortar custos, tempo para insights e descobertas e melhorar as experiências dos pacientes", disse Andy Jassy, CEO da AWS. "A amplitude e a profundidade dos serviços da AWS permitem que a Takeda descubra, desenvolva e fabrique produtos terapêuticos de maneira rápida e eficiente com segurança e conformidade. Estamos entusiasmados em continuar nosso trabalho com a Takeda, à medida que inovam para oferecer novas terapias acessíveis e promissoras para salvar vidas."

Acelerar a entrega de serviços e recursos de dados ajudará a Takeda a aumentar a conectividade e a colaboração com o ecossistema de ciências biológicas e parceiros externos. Por exemplo, a colaboração já ajudou a Takeda a aproveitar a nuvem para lançar, em menos de cinco dias, uma plataforma segura de compartilhamento de dados e aceleração de testes clínicos para a COVID R&D; Alliance. Sem a nuvem, o lançamento da plataforma levaria até três meses.

Além disso, a Unidade de Negócios de Terapias Derivadas do Plasma, que desenvolve terapias críticas que salvam e sustentam a vida de pacientes com doenças raras e complexas, está criando centros de doação conectados digitalmente e modernizando a experiência do doador, otimizando o processo de coleta de plasma. Os planos da Takeda de aumentar sua capacidade de coleta e fabricação de plasma em pelo menos 65% até 2024 estão orientados a expandir o acesso a medicamentos essenciais e acelerar novos tratamentos para pacientes.

"O movimento ousado da Takeda para se tornar uma empresa 80% na nuvem é um exemplo poderoso de como a transformação beneficia a todos - desde acelerar as terapias para pacientes até capacitar funcionários com novas formas de trabalhar, criar novos empregos e aprimorar as habilidades de pessoas para o mundo digital, passando pelos benefícios de sustentabilidade na mudança para a nuvem pública. Estamos orgulhosos da parceria com a Takeda e a AWS para tornar realidade esta visão em velocidade e escala", disse Julie Sweet, CEO da Accenture.

Nos próximos três anos, a Takeda prevê a criação de centenas de novos empregos em funções especializadas em dados emergentes e campos digitais, acessando novos pools de talentos e capacitando milhares de funcionários para impulsionar seus dados e recursos digitais.

SOBRE A TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) é uma líder biofarmacêutica global, baseada em valores, orientada para P&D;, com sede no Japão, empenhada em trazer um saúde melhor e um futuro mais brilhante para os pacientes, traduzindo a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda concentra seus esforços de P&D; em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Doenças raras, Neurociência e Gastroenterologia (GI). Também fazemos investimentos direcionados em P&D; em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Estamos nos centrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas' avançando rumo a novas opções de tratamento e alavancando nosso mecanismo e recursos de P&D; aprimorado e colaborativo para criar um pipeline robusto e diversificado em modalidades. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e em trabalhar com nossos parceiros em assistência médica em aproximadamente 80 países. Para mais informações, acesse https://www.takeda.com.

SOBRE A ACCENTURE

A Accenture é uma empresa líder global em serviços profissionais, fornecendo uma grande variedade de serviços em estratégia e consultoria, interatividade, tecnologia e operações, com recursos digitais em todos esses serviços. Combinamos experiência incomparável e recursos especializados em mais de 40 setores - alimentados pela maior rede mundial de centros de Tecnologia Avançada e Operações Inteligentes. Com 506 mil pessoas atendendo clientes em mais de 120 países, a Accenture oferece inovação contínua para ajudar os clientes a melhorar seu desempenho e criar valor duradouro em suas empresas. Acesse www.accenture.com.

Declarações prospectivas da Takeda

Este comunicado de imprensa e quaisquer materiais distribuídos em conexão com este comunicado de imprensa podem conter declarações prospectivas, crenças ou opiniões sobre os negócios futuros, a posição futura e os resultados operacionais da Takeda, incluindo estimativas, previsões, metas e planos para a Takeda. Sem limitação, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como "visa", "planeja", "acredita", "espera", "continua", "pretende", "intenciona", "garante", "pode", "deveria,", "seria", "poderia", "antecipa", "estima", "projeta" ou expressões semelhantes ou o negativo delas. Estas declarações prospectivas são baseadas em suposições sobre muitos fatores importantes, incluindo os seguintes, que podem causar resultados reais materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas: as circunstâncias econômicas que cercam os negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e nos Estados Unidos; pressões e desenvolvimentos competitivos; alterações nas leis e regulamentos aplicáveis; o sucesso ou fracasso dos programas de desenvolvimento de produtos; decisões das autoridades reguladoras e sua época; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou preocupações relacionadas à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o impacto de crises na saúde, como a nova pandemia de coronavírus, na Takeda e em seus clientes e fornecedores, incluindo governos estrangeiros nos países em que a Takeda opera, ou em outras facetas de seus negócios; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; a capacidade de alienar ativos que não são essenciais para as operações da Takeda e o momento de qualquer desinvestimento; e outros fatores identificados no relatório anual mais recente da Takeda no formulário 20-F e outros relatórios da Takeda arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponíveis no site da Takeda em: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou em www.sec.gov. A Takeda não se compromete a atualizar nenhuma das declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa ou quaisquer outras declarações prospectivas que possa fazer, exceto conforme exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros e os resultados ou declarações da Takeda neste comunicado de imprensa podem não ser indicativos e não são uma estimativa, previsão, garantia ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201013005916/pt/

Imprensa: Takeda Holly Campbell holly.campbell@takeda.com +1 617-588-9013 Accenture Lara Wozniak lara.wozniak@accenture.com +1 858-252-8208

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.