Ritmo da inflação nos EUA desacelera em setembro

A inflação nos Estados Unidos teve uma leve alta em setembro - conforme dados oficiais divulgados nesta terça-feira (13) -, como consequência de uma mudança nas prioridades dos consumidores durante a pandemia que ainda castiga o país.

O Índice de Preços ao Consumidor subiu 0,2% no mês passado, de acordo com a estimativa ajustada em função da sazonalidade pelo Departamento do Trabalho.

O indicador mostrou uma queda em relação à alta de 0,4% em agosto e se manteve dentro do esperado. Aluguéis e tarifas aéreas estiveram entre os itens mais fracos.

Esses dados surgem no momento em que os congressistas de Washington continuam estancados sobre novas medidas de estímulo à economia e ao consumo a serem adotadas.