Assad visita região incendiada da Síria e fala de 'catástrofe'

O presidente sírio Bashar Al-Assad visitou, nesta terça-feira (13), várias aldeias do noroeste do país afetadas na semana passada por incêndios florestais e falou de "catástrofe nacional".

Dezenas de incêndios florestais foram declarados na sexta-feira nas províncias costeiras de Tartus e Latakia (oeste) e em Homs (centro), destruindo mais de 9.000 hectares de terras agrícolas, olivais e florestas, segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

Três pessoas morreram em Latakia, segundo o Ministério da Saúde, enquanto outras 25.000 foram deslocadas nas três províncias, segundo o OCHA.

As autoridades anunciaram no domingo que controlaram totalmente os incêndios, mas as consequências são graves, principalmente para o setor agrícola.

Assad visitou a região de Latakia nesta terça, segundo um video transmitido nas contas da presidência nas redes sociais e divulgado na televisão pública.

"É uma catástrofe nacional (...) nos planos humanitário, econômico e ambiental", afirmou à imprensa.

Ele prometeu apoio aos habitantes das áreas afetadas que perderam colheitas.

Segundo o OCHA, os incêndios afetaram até 140.000 pessoas, destruindo e danificando casas e terras agrícolas.

"O Estado proporcionará a maior parte do apoio material para que essas famílias possam permanecer nessas terras e explorá-las", acrescentou o presidente.

"Estamos falando de uma perda de recursos que cobriria um ano inteiro. Há famílias que perderam todas as suas árvores que levam vários anos para voltar a dar frutos, principalmente as oliveiras", continuou.

O Ministério da Agricultura previu em agosto uma colheita de 850.000 toneladas de azeitonas nesta temporada, contra 665.000 no ano passado.