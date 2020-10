UE prolonga até 2021 flexibilização das ajudas estatais por pandemia

A Comissão Europeia anunciou nesta terça-feira a ampliação e prorrogação até meados de 2021 da flexibilização das ajudas estatais, com o objetivo de continuar apoiando as empresas europeias ante a crise do coronavírus.

A princípio, a flexibilização temporária acabaria em 31 de dezembro de 2020, exceto as medidas de recapitalização autorizadas até 30 de junho de 2021.

"O objetivo é permitir aos Estados membros ajudar as empresas (...) garantindo ao mesmo tempo as condições de concorrência equitativas", explicou a Comissão Europeia em um comunicado.