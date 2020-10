UE adota critérios comuns sobre restrições de viagens dentro do bloco

Os ministros das Relações Exteriores europeus adotaram nesta terça-feira (13) critérios comuns para coordenar as restrições de viagens dentro do bloco para unificar as medidas díspares aprovadas por cada país para frear a pandemia do novo coronavírus, que registra uma aceleração no continente.

Em uma reunião em Luxemburgo, os ministros aprovaram uma recomendação, de caráter voluntário, que estabelece um mapa comum para definir as zonas de risco dentro da União Europeia (UE).

Vários países optaram pela abstenção na votação, entre eles Luxemburgo.