Comunicado do Business Wire :Everbridge, Inc.

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), a líder global em gerenciamento de eventos críticos (CEM), anunciou hoje a nomeação do Dr. John Maeda para a nova função de Diretor de Experiência do Cliente. Como um tecnólogo e designer renomado, o Dr. Maeda ajudará a inovar a próxima geração de gestão de eventos críticos para todas as partes interessadas em um mundo onde os padrões de segurança e resiliência são alterados para sempre pela pandemia de coronavírus. Reconhecida como uma das "75 pessoas mais influentes do século 21" pela Esquire, Dr. Maeda traz credenciais incomparáveis para a Everbridge como um engenheiro e pesquisador treinado pelo MIT, membro do conselho de empresa pública e executivo de nível C, parceiro de capital de risco do Vale do Silício, líder do pensamento de transformação digital e aclamado apresentador de palestra TED que combina tecnologia de classe mundial e expertise em design com paixão pela diversidade, equidade e inclusão.

Cumprindo a poderosa missão de manter pessoas seguras e organizações funcionando, a Everbridge foi fundada após o 11 de setembro, ajudando as organizações a gerenciar as principais ameaças por quase 20 anos. Como pioneira na gestão de eventos críticos, a Everbridge e sua missão agora crescem em importância a cada dia, enquanto o mundo navega por um evento de 'cisne negro' geracional resultante do coronavírus. Com impacto em quase todos os indivíduos do planeta, o COVID-19 muda drasticamente como os líderes governamentais, CEOs e conselhos de empresas, cidadãos, funcionários, profissionais de saúde pública e equipes de emergência da linha de frente devem se preparar para uma variedade de eventos críticos que podem impactar as pessoas, operações, cadeia de suprimentos e marca.

"Como o COVID-19 continua a ser uma ameaça generalizada e persistente ainda agravada por outros eventos críticos, como furacões, incêndios florestais e ataques cibernéticos, a importância da gestão de eventos críticos para todos os indivíduos e organizações continua a aumentar", disse David Meredith, CEO da Everbridge. "Como pioneira e líder em gerenciamento de eventos críticos, a Everbridge continua a elevar a experiência das partes interessadas em cada ponto de contato com nossa tecnologia."

Meredith continuou: "Nossa missão, tecnologia líder de mercado e posição de liderança em um setor cada vez mais relevante e crítico nos permite atrair os melhores talentos para a Everbridge, que o Dr. John Maeda representa. A abordagem inovadora de John para a transformação digital e design será fundamental, pois a Everbridge aperfeiçoa a experiência de indivíduos, organizações e governos para enfrentar os desafios e riscos de um mundo incerto."

"Os riscos de gerenciar bem os eventos críticos e de forma mais proativa nunca foram tão altos, como tipificado pelo coronavírus", disse o Dr. John Maeda. "Estou muito animado para aplicar minha experiência digitalmente transformando como as organizações se comunicam e resolvem problemas de negócios para esta área incrivelmente importante. A Everbridge, como criadora da categoria e líder absoluta em gestão de eventos críticos, oferece a plataforma onde posso ter o maior impacto ajudando a salvar vidas e meios de subsistência, uma missão verdadeiramente gratificante."

Antes da Everbridge, o Dr. Maeda atuou como Diretor de Experiência na empresa de tecnologia e comunicações com receita de mais de US$ 11 bilhões, Publicis, onde levou suas práticas de CX/DX a serem reconhecidas pela Forrester e Gartner como líderes. Maeda atua no Conselho da Sonos Inc. e no Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum. Ele ocupou cargos de liderança na Automattic, a empresa controladora do WordPress.com e anteriormente a maior empresa de tecnologia totalmente distribuída do mundo; na agência de publicidade Wieden + Kennedy; e a empresa de capital de risco Kleiner Perkins; trabalhou como consultor do Google e eBay; serviu como presidente da Rhode Island School of Design; e começou sua carreira no MIT na interseção da ciência da computação e design visual.

Maeda é autor de vários livros famosos, incluindo As Leis da Simplicidade, How To Speak Machine e Redesigning Leadership. Ele apareceu como palestrante em todo o mundo, de Davos a Pequim, de São Paulo a Nova York, suas palestras para o TED receberam milhões de visualizações e o feed de Maeda no Twitter foi eleito um dos 140 melhores pela revista TIME.

Maeda recebeu o Prêmio Nacional de Design da Casa Branca, o Prêmio de Inovação Disruptiva Clayton Christensen do Tribeca Film Festival para STEM para STEAM, o Prêmio de Liderança Criativa da Fundação Blouin, a Medalha AIGA, o Prêmio da Fundação Raymond Loewy, o Prêmio de Design Mainichi, o Clube do Diretor de Tipos de Tóquio Prêmio e introdução no Hall da Fama do Clube dos Diretores de Arte.

Maeda é bacharel e mestre em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), tem um MBA pela Arizona State University, PhD pela University of Tsukuba no Japão e doutorado honorário pela Drexel University, Simon Fraser University e Faculdade de Arte do Instituto de Maryland.

Dr. Maeda se juntará aos oradores principais esta semana, incluindo um ex-Chefe de Estado Mundial, bem como o Diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID) nos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH) Dr. Anthony Fauci, o fundador do grupo Virgin, Sir Richard Branson, e o renomado neurocirurgião e correspondente médico-chefe da CNN, Dr. Sanjay Gupta, no encontro de liderança virtual "COVID-19 R2R: The Road to Recovery" da Everbridge. Para saber mais, visite a página de inscrição da Everbridge.

Abre a Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) é uma empresa global de software que fornece aplicativos de software corporativo que automatizam e aceleram a resposta operacional das organizações a eventos críticos, a fim de manter as pessoas seguras e os negócios funcionando. Durante ameaças à segurança pública, como situações de atirador ativo, ataques terroristas ou condições meteorológicas severas, bem como eventos de negócios críticos, incluindo interrupções de TI, ataques cibernéticos ou outros incidentes, como recalls de produtos ou interrupções da cadeia de abastecimento, mais de 5.300 clientes globais confiam na Plataforma de gestão de eventos críticos da empresa para agregar e avaliar dados de ameaças de forma rápida e confiável, localizar pessoas em risco e respondentes capazes de ajudar, automatizar a execução de processos de comunicação predefinidos por meio da entrega segura para mais de 100 dispositivos de comunicação diferentes e rastrear o progresso na execução de planos de resposta. A plataforma da empresa enviou mais de 3,5 bilhões de mensagens em 2019 e oferece a capacidade de alcançar mais de 600 milhões de pessoas em mais de 200 países e territórios, incluindo toda a população móvel em escala nacional na Austrália, Grécia, Islândia, Holanda, Nova Zelândia, Peru, Cingapura, Suécia e vários dos maiores estados da Índia. As comunicações críticas da empresa e os aplicativos de segurança corporativa incluem Notificação em Massa, Gerenciamento de Incidentes, Safety Connection?, Alerta de TI, Visual Command Center®, Aviso Público, Gerenciamento de Crise, Community Engagement? e Secure Messaging. A Everbridge atende 8 das 10 maiores cidades dos EUA, 9 dos 10 maiores bancos de investimento com sede nos EUA, 47 dos 50 aeroportos mais movimentados da América do Norte, 9 das 10 maiores empresas de consultoria globais, 8 dos 10 maiores fabricantes mundiais de automóveis, todas as 4 das maiores firmas de contabilidade globais, 9 dos 10 maiores provedores de cuidados de saúde com sede nos EUA e 7 das 10 maiores empresas de tecnologia do mundo. A Everbridge está sediada em Boston e Los Angeles, com escritórios adicionais em Lansing, São Francisco, Abu Dhabi, Pequim, Bangalore, Calcutá, Londres, Munique, Nova York, Oslo, Cingapura, Estocolmo e Tilburg. Para mais informações, visite www.everbridge.com, leia o blog da companhia e a siga no LinkedIn, Twitter e Facebook.

Linguagem de advertência relativa a declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", dentro do significado das disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995, incluindo, entre outras, declarações sobre a oportunidade prevista e as tendências de crescimento em nossas comunicações cruciais e aplicativos de segurança corporativa bem como nossos negócios em geral, nossa oportunidade de mercado, nossas expectativas em relação às vendas de nossos produtos, nosso objetivo de manter a liderança no mercado e ampliar os mercados em que competimos por clientes, além de antecipar o impacto nos resultados financeiros. Estas declarações prospectivas são feitas na data deste comunicado de imprensa e foram baseadas nas expectativas, estimativas, previsões e projeções atuais, bem como nas crenças e suposições administrativas. Palavras como "esperar", "antecipar", "deve", "acreditar", "meta", "projeto", "metas", "estimar", "potencial", "prever", "pode", "irá", "poderia", "pretender", variações desses termos ou o negativo dos mesmos e expressões semelhantes destinam-se a identificar estas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, muitos dos quais envolvem fatores ou circunstâncias que estão além do nosso controle. Nossos resultados reais podem diferir materialmente daqueles declarados ou implícitos nas declarações prospectivas devido a vários fatores, incluindo, mas não se limitando a: capacidade de nossos produtos e serviços de funcionar como pretendido e atender às expectativas de nossos clientes; nossa capacidade de integrar com sucesso negócios e ativos que possamos adquirir; nossa capacidade de atrair novos clientes, retendo e aumentando as vendas a clientes existentes; nossa capacidade de aumentar as vendas de nosso aplicativo 'Mass Notification' e/ou a capacidade de aumentar as vendas de nossos outros aplicativos; desenvolvimentos no mercado de comunicações cruciais direcionadas e contextualmente relevantes ou o ambiente regulatório associado; nossas estimativas de oportunidade de mercado e previsões de crescimento de mercado que podem ser imprecisas; não termos sido lucrativos de modo consistente historicamente e não podermos alcançar ou manter a lucratividade no futuro; os longos e imprevisíveis ciclos de vendas para novos clientes; a natureza de nossos negócios de nos expor a riscos de responsabilidade inerentes; nossa capacidade de atrair, integrar e reter pessoal qualificado; nossa capacidade de manter relacionamentos bem-sucedidos com nossas parcerias de canal e parcerias de tecnologia; nossa capacidade de gerenciar nosso crescimento efetivamente; nossa capacidade de responder a pressões competitivas; potencial responsabilidade relacionada à privacidade e segurança de informações de identificação pessoal; nossa capacidade de proteger nossos direitos de propriedade intelectual e outros riscos detalhados em nossos fatores de risco discutidos em apresentações à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC"), incluindo, entre outros, nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2019 apresentado à SEC em 28 de fevereiro de 2020. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado de imprensa representam nossas opiniões na data deste comunicado à imprensa. Não assumimos nenhuma intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Estas declarações prospectivas não devem ser consideradas representativas de nossos pontos de vista em qualquer data posterior à data deste comunicado à imprensa.

Todos os produtos Everbridge são marcas comerciais da Everbridge, Inc. nos EUA e em outros países. Todos os outros nomes de produtos ou empresas mencionados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

