Comunicado do Business Wire :Värde Partners

A Värde Partners, uma empresa líder global de investimentos alternativos, anunciou hoje a promoção de Jon Fox ao cargo de presidente e Andy Lenk ao cargo de vice-CEO, com efeito imediato. Essas indicações são as mais recentes de uma série de etapas de transição que anteriormente incluíam a indicação de Ilfryn Carstairs como Co-CEO e CIO e as promoções de Brad Bauer e Giuseppe Naglieri como vice-CIOs.

"Eu sempre disse que a transição é um processo que envolve toda a empresa e uma série de líderes," afirmou George Hicks, Cofundador e Co-CEO. "As indicações refletem as muitas contribuições de Jon e Andy para o sucesso e crescimento da empresa, bem como a experiência de liderança e capacidades que eles trarão nos próximos anos." Anunciado anteriormente em julho de 2019, George pretende passar para a função de presidente executivo no final de 2021.

Ilfryn Carstairs acrescentou: "Essas promoções são um passo importante para garantir que tenhamos a equipe de liderança sênior certa para o próximo capítulo na Värde. Tenho trabalhado em estreita colaboração com Jon e Andy por muitos anos e estou animado para ver essa elevação em suas funções."

Além das funções de presidente e vice-CEO, a Värde anunciou promoções e mudanças de funções nas áreas de serviços financeiros, seguros e mercado de capitais:

-- Elena Lieskovska, sócia, liderará um novo negócio de seguros dedicado após liderar essa tarefa dentro da equipe de serviços financeiros e anteriormente liderar investimentos financeiros especializados na Europa.

-- Aneek Mamik, diretor executivo sênior, será promovido a colíder global de serviços financeiros de sua função atual de liderança desses investimentos na América do Norte e Ásia. Ele supervisionará a equipe global com o sócio Rick Noel.

-- Craig Rydqvist, diretor executivo sênior e líder global de mercado de capitais baseado em Londres, se juntará à equipe de serviços financeiros para liderar os investimentos fora da América do Norte.

-- Missy Dolski, diretora administrativa, será promovida a líder global de mercado de capitais de sua função atual como líder de mercado de capitais da América do Norte.

Ao comentar sobre essas indicações, o vice-CIO Brad Bauer disse: "Temos o prazer de anunciar essas promoções que alinham talentos de liderança comprovados com áreas de oportunidade significativas para nossos investidores. Esses indivíduos representam a amplitude e a profundidade do talento que temos em nossas equipes de investimentos e essas promoções são bem merecidas em vista de suas contribuições."

Jon Fox é sócio e líder do escritório de Nova York, ingressou na empresa em 2013 em Londres. Ele liderou a equipe global de desenvolvimento de negócios e relações com investidores da empresa, desenvolvimento de fundos e produtos e também supervisionou as comunicações e relações públicas. Ele é membro do comitê de investimentos e do comitê de liderança sênior da empresa e desempenha um papel importante nas decisões gerais de gestão. Em 2018, Jon se mudou de Londres para se tornar o líder do escritório da empresa em Nova York. Ele manterá todas as responsabilidades de liderança existentes como presidente e desenvolverá ainda mais as relações globais do setor da Värde.

Jon possui um bacharelado da University of Colorado, um MBA da Columbia Business School e atua no membro do conselho diretor da Fire Department of New York (FDNY) Foundation e Oliver Scholars, além do conselho de negócios da Asia Society.

Andy Lenk ingressou na empresa em 2001 e é sócio em Minneapolis. Como líder global de estratégia e operações de portfólio, ele trabalha em estreita colaboração com os Co-CEOs em todos os aspectos da estratégia, finanças, talento e operações da empresa. Ele é membro do comitê de investimentos da empresa, comitê de liderança sênior e comitê de gestão de risco corporativo. Andy ocupou muitos cargos de liderança na empresa, incluindo supervisão e desenvolvimento de operações de portfólio global, mercado de capitais, gerenciamento de ativos e funções de finanças e operações da empresa. No início de sua carreira na Värde, Andy trabalhou em equipes de investimento nos EUA e na Europa.

Andy recebeu um bacharelado em administração de empresas com especialidade em contabilidade pela University of Wisconsin-Madison e um MBA pela University of Michigan. Ele é contador público certificado (inativo).

