Centenas marcham na Costa Rica contra novos impostos em acordo com FMI

Centenas de pessoas marcharam pela capital da Costa Rica, nesta segunda-feira (12), para rejeitar que novos impostos sejam incluídos em um acordo que o governo pretende apresentar ao Fundo Monetário Internacional (FMI) para sanear as finanças do país.

A multidão cruzou a Avenida Segunda de San José para o leste, passando pela sede da Assembleia Legislativa e da Casa Presidencial, com bandeiras da Costa Rica e de vários sindicatos.

A maior parte da marcha transcorreu sem incidentes, mas houve confronto quando os manifestantes chegaram à sede da Presidência e tentaram romper o cordão policial.

"Chega de impostos", gritavam os manifestantes na mobilização, enquanto outros chegavam com faixas que diziam "Poder Legislativo, Judiciário, legisle para o povo".

Nesta segunda-feira, além da marcha, foram registrados sete bloqueios de estradas, longe dos mais de 40 pontos de paralisação da semana passada, embora o trânsito pela fronteira com o Panamá em Paso Canoas continue bloqueado, segundo relatório do governo.

O presidente Carlos Alvarado, junto com o presidente do Legislativo, Eduardo Cruickshank, anunciaram na noite de domingo o início de um diálogo nacional com todos os setores do país, a partir do próximo sábado.

A Costa Rica fechou 2019 com um déficit fiscal de 6% do PIB, mas este ano projeta um forte aumento para pelo menos 9,7% do PIB, como resultado das medidas de contenção da pandemia.