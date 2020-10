Wall Street fecha em alta impulsionada por tecnológicas

As ações de tecnologia levaram as ações de Wall Street à alta nesta segunda-feira, com a Apple subindo impulsionada pelo lançamento do novo iPhone, enquanto os investidores ignoravam o impasse sobre as negociações em Washington sobre o pacote de ajuda econômica.

O tecnológico Nasdaq Composite Index saltou 2,6%, para 11.876,26 unidades.

O Dow Jones Industrial Average avançou 0,9%, a 28.837,52 unidades, enquanto o índice ampliado S&P; 500 teve alta de 1,6%, a 3.534,22 unidades.

A Apple disparou 6,4%, com um evento muito antecipado em que a gigante da tecnologia deve revelar sua linha de iPhone 12 com capacidade 5G.