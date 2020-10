Petróleo fecha em queda

O petróleo fechou em queda queda nesta segunda-feira, sem o impulso que o Furacão Delta no Golfo do México e a greve na Noruega deram aos preços na semana passada.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro fechou a sessão com queda de 2,64%, a 41,72 dólares. Em Nova York, o barril de WTI para novembro encerrou em queda de 2,88%, a 39,43 dólares.

"Aqueles que não previram essa queda não deviam acompanhar o mercado", disse Bjornar Tonhaugen, analista-chefe da Rystad.

"Parte da produção norte-americana, que foi fechada por cortes associados à passagem do furacão, está de volta, e terminou uma greve na Noruega, que manteve centenas de milhares de barris fora do mercado", acrescentou.

Soma-se a isso uma retomada da produção líbia e se obtém um coquetel perfeito "para que os preços caiam, em um mercado onde a demanda estagnou", resumiu o especialista.

Na semana passada, os dois preços-referência subiram cerca de 10%.