Irã clama vitória por possível suspensão do embargo sobre armas da ONU

Os Estados Unidos sofrerão uma "derrota histórica" no próximo fim de semana, com a esperada suspensão do embargo de armas da ONU ao Irã - afirmou o governo iraniano nesta segunda-feira (12).

Instituído pela resolução 2231 do Conselho de Segurança, que validou o acordo internacional sobre a questão nuclear iraniana em julho de 2015, este embargo que proíbe a venda de armas e equipamentos militares ao Irã expira em 18 de outubro.

Em agosto, os Estados Unidos fracassaram em sua tentativa de levar o Conselho de Segurança a estender esse embargo e restabelecer as sanções internacionais impostas ao Irã no âmbito da resolução 2231.

A Rússia confirmou, em setembro, sua disposição de desenvolver sua cooperação militar com o Irã assim que o embargo for levantado, e a China não esconde sua intenção de vender armas ao Irã após 18 de outubro.

Esta data verá "a concretização de uma derrota histórica dos Estados Unidos, apesar de suas (...) artimanhas", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Said Khatibzadeh, em uma entrevista coletiva em Teerã.

"O Irã mostrou, mais uma vez, que os Estados Unidos não são tão poderosos quanto pensam", acrescentou.

Em maio de 2018, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou seu país, unilateralmente, do acordo sobre a questão nuclear iraniana alcançado em 2015, em Viena.

Trump argumenta, diante dos demais países que fazem parte do acordo com o Irã (Alemanha, China, França, Grã-Bretanha e Rússia), que esse texto não oferece garantias suficientes para impedir o Irã de se equipar com a bomba atômica.

O Irã sempre negou que tenha a intenção de se dotar de tais armas.

O acordo de Viena lhe concede o levantamento das sanções internacionais que sufocam sua economia em troca de garantias verificadas pela ONU, visando a comprovar o caráter exclusivamente civil de suas atividades nucleares.