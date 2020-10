EUA responde violência talibã com bombardeios no sul do Afeganistão

O Exército americano anunciou, nesta segunda-feira (12), ter bombardeado posições dos talibãs, atacando uma cidade importante no sul do Afeganistão, em um contexto de crescente insegurança, apesar das negociações de paz entre representantes do grupo e do governo de Cabul, no Catar.

No fim de semana, conflitos violentos foram registrados nos arredores de Laskar Gah, capital de Helmand, um dos poucos locais da província que ainda não caíram nas mãos dos talibãs.

Foram "bombardeios aéreos de precisão em Helmand, em resposta ao ataque a várias bases avançadas das forças afegãs", tuitou o porta-voz das forças americanas no Afeganistão, coronel Sonny Leggett.

Em fevereiro deste ano, Washington e os talibãs assinaram um acordo em Doha. Nele, os Estados Unidos se comprometeram a retirar suas tropas antes de meados de 2021. Já os rebeldes devem respeitar a segurança e, entre outras medidas, não atacar as cidades.

Os talibãs têm de "suspender imediatamente sua ofensiva na província de Helmand e diminuir a violência em todo país", declarou o general Scott Miller, que comanda as tropas americanas no Afeganistão.

"Esses ataques não estão em conformidade com o acordo entre os Estados Unidos e os talibãs e deterioram as conversas de paz em andamento", lamentou, em um comunicado.

O governo afegão e os talibãs iniciaram uma conferência de paz em Doha, em setembro, no âmbito do acordo de fevereiro. As negociações avançam muito lentamente, enquanto os rebeldes continuam usando a violência como arma de pressão.

Na quarta-feira passada (7), o presidente Donald Trump declarou que quer que todos os soldados americanos estacionados no Afeganistão de volta para casa "antes do Natal".