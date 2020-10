Senado dos EUA inicia processo de confirmação da nomeada por Trump à Suprema Corte

O Senado dos Estados Unidos iniciou, nesta segunda-feira (12), o processo de confirmação da juíza Amy Coney Barrett, a conservadora nomeada pelo presidente Donald Trump para a Suprema Corte americana, poucas semanas antes das eleições no país.

"Teremos uma audiência na esperança de que o país aprenda mais sobre a juíza Barrett, a lei e as diferentes formas de julgamento", disse a presidente do Comitê Judiciário do Senado, Lindsey Graham, no início do processo.

Graham elogiou a juíza Ruth Bader Ginsburg, cuja morte em setembro abriu caminho para a indicação de Barrett.

"Vamos preencher essa vaga com outra grande mulher", disse.